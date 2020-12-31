Bodrumspor'dan gol yağmuru

BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sonuncu Kardemir Karabükspor'u deplasmanda 6-1 yenen Bodrumspor, düşme hattından başladığı yükselişinde Play-Off hattına doğru tırmanışı sürdürdü. Bu galibiyetle puanını 26'ya çıkaran yeşil-beyazlılar 10'unculuktan 7'nciliğe kadar yükseldi. Teknik direktör Tahsin Tam, üst sıraları hak ettiklerini belirterek, "Oyuncularımın istek ve arzularından memnunum. Son 6 maçımızı kaybetmedik. Bunun sonucunda Play-Off hattına doğru ilerliyoruz. İnanıyorum ki bu takım hak ettiği yerlere gelecek" dedi.
Bodrumspor devrenin son haftasında evinde Turgutluspor'la karşı karşıya gelecek. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)
2020-12-31 10:28:53
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