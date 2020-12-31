Bodrum’da kaçak içki operasyonu

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak içki üretip ticaretini yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Gölbaşı Mahallesinde ikamet eden B.T. ve A.Y. isimli şahısların kaçak içki üretip ticaretini yaptığı bilgisi alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada; 45 litre etil alkol, 109 litre sahte alkol, alkol yapımında kullanılan 70 ml. aroma ele geçirildi. Olay ilgili B.T. ve A.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.