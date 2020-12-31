Yakıt koymayı unutunca deniz ortasında mahsur kaldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yakıt koymayı unutunca deniz ortasında mahsur kaldı

İHA

Yakıt koymayı unutunca deniz ortasında mahsur kaldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinden lastik botla, tek başına Yunanistan’ın Kos Adası’na yasadışı yollarla geçmeye çalışan düzensiz göçmen, bota yakıt koymayı unutunca denizin ortasında mahsur kaldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir lastik bot içerisinde sürüklenen bir göçmenin olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti. Ekipler yakıtı bittiği için sürüklendiği ve deniz ortasında mahsur kaldığı tespit edilen bottaki göçmeni, Sahil Güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Limana getirilen düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bodrum’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum’da kaçak içki operasyonu
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu - Ek ...
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
YEREL HABERLER Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu
Muğla’ da 2 bin öğrenciye daha tablet dağıtımına başlandı Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tedarik edilen 500 bin tablet bilgisayardan 2 bini Muğla’da dağıtımı başlandı.
YEREL HABERLER Muğla’ da 2 bin öğrenciye daha tablet dağıtımına ...
Muğla Büyükşehirde en düşük maaş 3 bin 100 lira Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Büyükşehir Belediyesinde en düşük asgari ücretin 3 bin 100 lira olacağı sosyal medya hesabından duyurdu.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehirde en düşük maaş 3 bin 100 lira Muğla ...
Bodrumspor'dan gol yağmuru
YEREL HABERLER Bodrumspor'dan gol yağmuru
Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2020 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay 2020 yılını ...
Ünlü sanatçı Atasoy, "Bu yıl evimizde olalım, sağlıklı kalalım" Sanatçı Attila Atasoy yılbaşını evinde geçirecek
YEREL HABERLER Ünlü sanatçı Atasoy, "Bu yıl evimizde olalım, ...
Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da pelet fabrikasında yangın
Bodrum’da pelet fabrikası alev alev yandı Alevler tüm iş yerini kapladı, saatlerce söndürülemedi
YEREL HABERLER Bodrum’da pelet fabrikası alev alev yandı Alevler tüm ...
Bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, ölü bulundu
YEREL HABERLER Bir süredir kendisinden haber alınamayan kişi, ölü ...
Fethiye’de uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
YEREL HABERLER Fethiye’de uyuşturucu tacirlerine şafak baskını
CHP'li Girgin: Bahsedilen vekilin ben olabileceğim aklımın ucuna bile gelmedi
YEREL HABERLER CHP'li Girgin: Bahsedilen vekilin ben olabileceğim ...
Yılbaşını fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın etti Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Yılbaşını fırsat bilen tatilciler Bodrum’a akın ...
Fethiye’de polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe girişinde uygulama yaptı
YEREL HABERLER Fethiye’de polis ekipleri yılbaşı öncesinde ilçe ...
Marmarisliler yılbaşı için deniz ürünlerini tercih etti
YEREL HABERLER Marmarisliler yılbaşı için deniz ürünlerini tercih ...
Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü ...
Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 -Ağrı 1970 Spor 1
YEREL HABERLER Tff 3.Lig: Fethiyespor 3 -Ağrı 1970 Spor 1
Fethiyespor - Ağrı 1970: 4-1
YEREL HABERLER Fethiyespor - Ağrı 1970: 4-1
Başkan Gümüş’ten yeni yıl mesajı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Menteşe halkının yeni yılını kutlayan bir mesaj yayınladı.
YEREL HABERLER Başkan Gümüş’ten yeni yıl mesajı Menteşe Belediye ...
Turgutreis ‘Yaşam Merkezi’nin yüzde 75’i tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Muğla’nın Bodrum ilçesi Turgutreis Mahallesinde yapımı devam eden Turgutreis Yaşam merkezinin yüzde 75’i tamamlandı.
YEREL HABERLER Turgutreis ‘Yaşam Merkezi’nin yüzde 75’i ...
Marmaris’te Narkotikten yılbaşı operasyonu
YEREL HABERLER Marmaris’te Narkotikten yılbaşı operasyonu
Başkan Gürün’den yeni yıl mesajı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan bir mesaj yayımladı.
YEREL HABERLER Başkan Gürün’den yeni yıl mesajı Muğla Büyükşehir ...
Jandarma’dan kumarcılara operasyon Muğla’nın Köyceğiz ilçesi kırsal Akköprü Mahallesinde bir evde kumar oynanan eve jandarma operasyon düzenlerken 9 kişiye 39 bin 375 TL idari para cezası kesildi.
YEREL HABERLER Jandarma’dan kumarcılara operasyon Muğla’nın Köyceğiz ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X