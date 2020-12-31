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Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi sorguladı Muğla Emniyet Müdürlüğü il genelinde yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 3 bin kişiyi sorgularken, 109 bin 647 TL idari para cezası uyguladı.

İHA

Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi sorguladı Muğla Emniyet Müdürlüğü il genelinde yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 3 bin kişiyi sorgularken, 109 bin 647 TL idari para cezası uyguladı.

Yeni yıl öncesi yılbaşı tatili için Muğla’nın turistik ilçelerine diğer illerden yoğun araç girişi yaşanırken, Muğla Emniyet Müdürlüğü ‘huzur ve güven’ uygulaması ile 15 saatlik bir denetim gerçekleştirdi.
Yılbaşı tedbirleri kapsamında 30 Aralık saat 10.00’da başlayan denetimler 31 Aralık gece saat 01.00’a kadar devam etti. Denetimlerde 422 iş yeri, 51 metruk bina, 1239 araç denetlendi. Denetimlerde 3 bin 034 şahıs sorgulandı.
Yapılan denetleme ve sorgulamalar neticesinde 7 iş yerine 38 bin 666 TL idari para cezası uygulanırken, 175 araca 70 bin 981 TL idari para cezası uygulandı. Denetimlerde ayrıca 2 araç trafikten men edildi, 4 aranan şahıs yakalandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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