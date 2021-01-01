Araç alev alev yandı Muğla-Denizli karayolu Muratlar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil elektrik tesisatından çıkan yangında büyük hasar gördü.

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Muğla’da seyir halindeki araçta çıkan yangında araç kullanılmaz hale gelirken, araçta yaklaşık 20 bin TL’lik hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Muğla’dan Denizli istikametine seyir halinde olan Muhittin Gülsoy yönetimindeki 48 KJ 836 plakalı araç, Murat Mahallesi mevkiine geldiğinde aracın ön tarafından alevler yükselmeye başladı. Araç sürücü aracını durdurarak aracından indi.

Araçtaki yangın sonrası, en yakın bölgedeki Denizli Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Araçta yangın sonrası araç kullanılmaz hale gelirken yaklaşık 20 bin TL hasar oluştu. Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı yangın ile ilgili tahkikat başlattı.

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