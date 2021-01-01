Muğla’da yeni yılın ilk bebeği ‘Asya’ bebek Muğla'da 2021 yılının dünyaya gelen ilk bebeği Seyhan-Sinem Heb çiftinin 'Asya' ismini verdikleri kız bebek oldu.

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Muğla Tenis Kulübü Başkanı Seyhan Heb ve Sinem Heb'in 'Asya' adını verdikleri kız bebekleri yeni yılın ilk saniyelerinde dünyaya geldi.

2021 yılının ilk bebeği Asya 3,385 kilo ağırlığında sağlıklı bir şekilde hayata gözlerini açtı. Asya'nın babası Seyha Heb, “Eşim pandeminin ilk başladığı Mart ayından itibaren zorlu bir 9 ay geçirdi. Bebeğimizin sağlıklı bir şekilde doğması bizi çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

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