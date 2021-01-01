Muğla'da ‘İş hayatına uyum’ semineri İlk defa kamu görevine başlayacak personel için Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘İş hayatına uyum’ semineri düzenlendi.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da ‘İş hayatına uyum’ semineri İlk defa kamu görevine başlayacak personel için Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘İş hayatına uyum’ semineri düzenlendi.

İHA

Muğla'da ‘İş hayatına uyum’ semineri İlk defa kamu görevine başlayacak personel için Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘İş hayatına uyum’ semineri düzenlendi.

İlk defa kamu görevlisi olarak göreve başlayanlara yönelik çalışma koşulları ile uymaları gereken hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, gençlerimizin iş hayatına bilinçli başlamalarını sağlamak amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen program doğrultusunda Muğla İl Müdürlüğü tarafından ‘İş hayatına uyum’ semineri düzenlendi.
İş hayatına uyum seminerinde, ilgili maddenin getirdiği kazanımlar, elde edilen haklar, devlet memurları kanunu, protokol ve görgü kuralları ve bütçe yönetimi konularında Öğretmen Tuğba Doğan, Öğretmen Ali Rıza Şimşek ve Sosyal Hizmet Uzmanı Serhat Bilen tarafından bilgilendirmeler yapılmıştır.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 6 ay daha uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Muğla il genelinde sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzattı.
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 6 ay daha ...
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’dan yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’dan yeni yıl ...
Uçak; “2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı olsun” 2020 yılının insanlığın Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte kapatılma yılı olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2021 yılının sağlık ve huzur yılı olmasını diledi.
YEREL HABERLER Uçak; “2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı ...
Muğla’da yeni yılın ilk bebeği ‘Asya’ bebek Muğla'da 2021 yılının dünyaya gelen ilk bebeği Seyhan-Sinem Heb çiftinin 'Asya' ismini verdikleri kız bebek oldu.
YEREL HABERLER Muğla’da yeni yılın ilk bebeği ‘Asya’ bebek Muğla'da ...
Araç alev alev yandı Muğla-Denizli karayolu Muratlar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil elektrik tesisatından çıkan yangında büyük hasar gördü.
YEREL HABERLER Araç alev alev yandı Muğla-Denizli karayolu Muratlar ...
Yılbaşı konserlerinin verildiği ünlü meydan sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Yılbaşı konserlerinin verildiği ünlü meydan ...
Kısıtlamayla birlikte Bodrum meydanları boşaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamayla birlikte Bodrum meydanları boşaldı
Köyceğiz’de sahte içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Köyceğiz’de sahte içkiye geçit yok
Ünlü şeften hem cebe, hem sağlığa uygun tarifler
YEREL HABERLER Ünlü şeften hem cebe, hem sağlığa uygun tarifler
Bodrum'da yılın son gününde hareketli saatler yaşanıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da yılın son gününde hareketli saatler ...
Jandarma 249 litre sahte alkol ele geçirdi Muğla genelinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve güven’ uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerde 249 litre değişik türde el yapımı alkol ele geçirdi.
YEREL HABERLER Jandarma 249 litre sahte alkol ele geçirdi Muğla ...
Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi sorguladı Muğla Emniyet Müdürlüğü il genelinde yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 3 bin kişiyi sorgularken, 109 bin 647 TL idari para cezası uyguladı.
YEREL HABERLER Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi ...
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un yeni yıl ...
Yeni yıl öncesi güneşi görenler sahilleri doldurdu
YEREL HABERLER Yeni yıl öncesi güneşi görenler sahilleri doldurdu
Esen ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı Sabah ağıla geldiklerinde 63 baş koyunlarının sokak köpekleri tarafından telef edildiğini gören aile ne yapacağını şaşırdı Ölmek üzere olan kuzularının başına gelen Sevim Esen: "Bunlar da hayvan ve bunlar da can taşıyor. Köpeğe bir şey olduğunda 'hayvan hakkı' diye bağıranlar benim biberonla büyüttüğüm bu kuzular da can taşımıyor mu"
YEREL HABERLER Esen ailesi yılın son günü dehşeti yaşadı Sabah ağıla ...
Muğla’da 2020’in son gününde de trafik denetimleri sürdü Yılbaşı önlemleri kapsamında Muğla genelindeki karayollarında trafik denetimleri kısıtlama saatine kadar devam etti.
YEREL HABERLER Muğla’da 2020’in son gününde de trafik denetimleri ...
Yeni yılda piyasaya süreceklerdi, yakalandılar
YEREL HABERLER Yeni yılda piyasaya süreceklerdi, yakalandılar
2020’nin son gününde Marmarisliler güzel havanın keyfini sürdü
YEREL HABERLER 2020’nin son gününde Marmarisliler güzel havanın ...
Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör kepekleri ile arandı
YEREL HABERLER Marmaris'e gelenlerin araçları jandarmanın dedektör ...
Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
YEREL HABERLER Marmaris'te yeni yıl öncesi trafik yoğunluğu ...
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu/ Ek ...
Yakıt koymayı unutunca deniz ortasında mahsur kaldı
YEREL HABERLER Yakıt koymayı unutunca deniz ortasında mahsur kaldı
Bodrum’da kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum’da kaçak içki operasyonu
Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu - Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bodrum'da yılbaşı öncesi trafik yoğunluğu - Ek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X