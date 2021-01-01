TFF Başkanı Özdemir: Mart ayında taraftarı stada almak istiyoruz



Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA) Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, yeni yılın ilk gününde Muğla´nın Bodrum ilçesine gelerek Bodrumspor tesislerini ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan başkan Özdemir, "Önecilikle herkesin yeni yılını kuyluyorum. Pandemi şartlarının uygun olması halinde seyircilere kavuşmayı planlıyoruz. İnşallah gelecek aşılarla, bu pandemi olayını geride bırakacağımız yıl olur. Pandemiyi geride bırakırsak ana hedefimiz olan taraftarlarımızı tribünlerde görmek istiyoruz. Ana hedefimiz sahalarımızda futbol oynanırken taraftarlarımızı da türübünlerde görmek istiyoruz. Çünkü türübünlerde seyirci olmadığı zaman maçlar hiçbir zaman güzelliğine kavuşamıyor. Oyuncular motive olmuyorlar, hakemlerimiz bile seyircisiz maç oynamaktan dolayı sıkıntıları var ve inanıyorum ki mart ayından sonra eğer pandemi şartları uygun olursa bizim ana hedefimiz seyircili olarak liglerimize devam etmek olacak" dedi.

KULÜPLERE MÜJDEYİ VERDİ

Yayıncı kuruluştan ödemelerin alındığını müjdeleyen başkan Özdemir, "Yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük destekler verdi. Bu sene 4. sözleşme dönemimizi yaşıyoruz. 2021-2022'de de son sözleşme yılımız olacak. beINSports Türk spor ve futboluna büyük yatırımlar yaptı. Bu yatırımların amavcı buradan kazan elde etmektidr. Türkiye ve dünyada yaşanan bu pandemi yayıncı kuruluşa da büyük sıkıntılar yaşattığı hepimiz tarafından bilinmektedir. Uzun uğraşlar sonucu, 5 aya yakın yapılan görüşmeler sonunda 30 Aralık günü anlaşmalarımızı imzalandık. Elde edilen ödemeler, kulüplerimizin hesaplarına 30 Aralık'ta saat 11.00 gibi havalemizi yaptık. Bundan dolayı da hepimiz mutluyuz. Önümüzde transfer dönemi var. Ocak ayının ilk günlerinde kış dönemimin tansfer sezonu başlayacak Kulüplerin en çok paraya ihtiyaç olduğu dönemde hesaplarına parayı yatırdık. beINSports ile uzun yıllar çalışmak istiyoruz. Görüşmelerimiz de devam ediyor. Yayıncı kuruluşla daha çok uzun vadeli çalışmak istiyoruz. Gerçekten yayıncı kuruluş Türk futboluna büyük yatırım yaptı ve bu yatırımların neticesinide sürdürmek istiyorlar. İnşalalh birlikteliğimiz devam eder. Ocak ayı itibari ile maçlarımız hızlı bir şekilde devam edecek. Ana hedefimiz butün liglerde futbol oynarak maçları tamamlamaktır" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN ÇEBİ´YE GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

İkinci kez koronavirüs bulgusuna rastlanan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili açıklama yapan Özdemir, "Biz kendisi ile sık sık görüşüyoruz. Şu anda bir rahatsızlık geçirdi ve testi pozitif çıktı. Kendisi şu an hastanede. Bir an önce sağlığına kavuşmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

LİGLERİ 16 MAYIS´TA BİTİRMEK İSTİYORUZ

Ligleri 16 Mayıs itibariyle ligleri tamamlamak istediklerini Özdemir, "Bir kulüpte 14 futbolcu kalıncaya kadar herhangi bir şekilde maçların ertelenmesi söz konusu değildi. 14'ten aşağıya düştüğü zaman maçları erteliyorduk. Birçok maçı da erteledik. Ertelenen maçları da ocak ayında bitireceğiz, bunların da programını yaptık Ocak ayının sonu itibari ile ertelenmiş hiçbir maç kalmayacak. İkinci yarıya başlarken bazı prensipler koyduk ve bunu ilan ettik. Diyoruz ki 14 olan sayı 9'a düşünceye kadar herhangi bir şekilde erteleme olmayacak. Pozitif çıkacak bir takımda 9 oyuncu varsa çıkıp maçını oynayabilecek. Ayrıca 28 olan kadrodaki oyuncu sayısını 35´e kadar oyuncu artırdık. Takımlar altyapıdan istediği oyuncuyu test yaptırarak oynatabilecektir. Eğer bunları yerine getiremezse, o takımı hükmen mağlup ilan edip yolumuza devam edeceğiz. Başka türlü bu ligleri tamamlama şansımız yok. 16 Mayıs itibariyle Türkiye'de bütün ligleri tamamlamak istiyoruz. Çünkü milli takım toplanacak. Milli Takımımız 11-12 Haziran gibi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek. Ben ümit ediyorum ki hiçbir maçta hükmen yenilgi olmayacak, herkes çıkıp maçını oynayacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Nihat Özdemir´in açıklamaları

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2021-01-01 19:43:45



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