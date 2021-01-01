Fethiye’de kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 9 evden hırsızlık yaptığı iddiasıyla takip edilen ve kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Taşyaka ve Patlangıç Mahallelerinde son 4 ayda 9 evden hırsızlık yaşanması üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızlık yapılan evlerdeki ayak izlerinin aynı kişiye ait olduğunu tespit eden ekipler, bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Bir evde yaşanan hırsızlık olayı şüphelisinin kaçarken boy ve eşkal bilgisini de belirleyen ekipler, elektrikli bisikletle seyreden bir kişiyi şüphelenerek durdurdu. Üst aramasında bin 340 dolar bulunması üzerine kendisine yöneltilen soruların ardından kaçmaya başladı. Ekiplerin kovalamaca sonucu yakaladığı şüpheli A.A. (33) gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada da 4 adresten çalınan malzemeler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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