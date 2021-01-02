Muğla’da uyuşturucudan 252 tutuklama Muğla’da 2020 yılı içinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Bin 689 operasyonda 252 kişi tutuklandı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla’da uyuşturucudan 252 tutuklama Muğla’da 2020 yılı içinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Bin 689 operasyonda 252 kişi tutuklandı.

İHA

Muğla’da uyuşturucudan 252 tutuklama Muğla’da 2020 yılı içinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Bin 689 operasyonda 252 kişi tutuklandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı ekiplerin 2020 yılında sürdürdüğü çalışmalar kapsamında çok sayıda uyuşturucu madde ile birlikte operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 252’si tutuklandı.
Bin 689 operasyon
Muğla genelinde 2020 yılında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Grup Amirliği ekiplerince toplam Bin 689 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 26 kilo 747 gr. Esrar, 2 kilo 601 gr. Skunk, 5 bin 986 adet ektasy hap, 689 gr. Eroin, 3 kilo 513 gr. Metamfetamin, 185 gr. Bonzai, Bin 994 kök kenevir, 40 kök haşhaş, 781 gr. Kokain, 12bin169 adet sentetik ecza, 115 adet LSD, 80 adet captagon, 29 adet hassas terazi, 105 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 9 tabanca, 8 tüfek, 202 fişek ve bu suçlardan elde edildiği değerlendirilen toplam 73 bin 565 TL para ele geçirildi.
252 şüpheli tutuklandı
Düzenlenen operasyonlar sonunda 452 şahsa uyuşturucu ticareti yapmak, 2 şahsa uyuşturucu madde kullanımını özendirme, 64 şahsa uyuşturucu maddelerin murakabesi Bin 664 şahsa uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçundan işlem yapıldı. Operasyonlarda 252 şüpheli tutuklanırken, 108 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Muğla’da narkotik operasyonlarında bir yılda 102 tutuklama Muğla Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirlikleri tarafından bir yıl içinde 664 ayrı operasyonda 102 kişi tutuklanırken, tonlarca kaçak akaryakıt, sahte alkol ve kaçak tütün ele geçirildi.
YEREL HABERLER Muğla’da narkotik operasyonlarında bir yılda 102 ...
Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara şefkat elini uzatmaya devam ediyor
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamlığı yardıma muhtaç vatandaşlara ...
Fethiye’de kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı
YEREL HABERLER Fethiye’de kovalamaca sonucu yakalanan hırsızlık ...
TFF Başkanı Özdemir: Mart ayında taraftarı stada almak istiyoruz (YENİDEN)
YEREL HABERLER TFF Başkanı Özdemir: Mart ayında taraftarı stada ...
TFF Başkanı Özdemir: Mart ayında taraftarı stada almak istiyoruz
YEREL HABERLER TFF Başkanı Özdemir: Mart ayında taraftarı stada ...
Nihat Özdemir: “Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle devam etmek” Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir: “Liglerimizi 16 Mayıs’ta tamamlamak istiyoruz” “30 Aralık’ta kulüplere ödemeler yapıldı”
YEREL HABERLER Nihat Özdemir: “Ana hedefimiz mart sonu seyirciyle ...
156 kişi ve bir işyerine 376 bin TL ceza Muğla Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde yılbaşı denetimleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymayan bir işyeri ve 156 kişiye 376 bin TL idari para cezası kesildi.
YEREL HABERLER 156 kişi ve bir işyerine 376 bin TL ceza Muğla ...
Marmaris Körfezi'ndeki deniz dibi temizliğinde çıkanlar 'yok artık' dedirtti
YEREL HABERLER Marmaris Körfezi'ndeki deniz dibi temizliğinde ...
Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi Covid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı yılbaşı gecesi Muğlalılar yeni yılı havaya ateş açarak karşıladı.
YEREL HABERLER Muğla yeni yıla silah sesleri ile girdi Covid-19 ...
Muğla’nın Kasım ayında ihracatı yüzde 24,1 arttı Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Kasım ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Özer Coşkun Muğla’da genel ticaret sistemine göre ihracatın yüzde 24,1 arttığını açıkladı.
YEREL HABERLER Muğla’nın Kasım ayında ihracatı yüzde 24,1 ...
Muğla'da ‘İş hayatına uyum’ semineri İlk defa kamu görevine başlayacak personel için Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından ‘İş hayatına uyum’ semineri düzenlendi.
YEREL HABERLER Muğla'da ‘İş hayatına uyum’ semineri İlk defa kamu ...
Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 6 ay daha uzatıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Muğla il genelinde sağlık çalışanlarına yönelik ücretsiz ulaşım hizmeti 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzattı.
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım 6 ay daha ...
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’dan yeni yıl ziyareti
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’dan yeni yıl ...
Uçak; “2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı olsun” 2020 yılının insanlığın Covid-19 salgını nedeniyle küresel ölçekte kapatılma yılı olduğunu belirten Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, 2021 yılının sağlık ve huzur yılı olmasını diledi.
YEREL HABERLER Uçak; “2021, sağlığa, huzura ve umuda vuslat yılı ...
Muğla’da yeni yılın ilk bebeği ‘Asya’ bebek Muğla'da 2021 yılının dünyaya gelen ilk bebeği Seyhan-Sinem Heb çiftinin 'Asya' ismini verdikleri kız bebek oldu.
YEREL HABERLER Muğla’da yeni yılın ilk bebeği ‘Asya’ bebek Muğla'da ...
Araç alev alev yandı Muğla-Denizli karayolu Muratlar Mahallesi mevkiinde seyir halindeki otomobil elektrik tesisatından çıkan yangında büyük hasar gördü.
YEREL HABERLER Araç alev alev yandı Muğla-Denizli karayolu Muratlar ...
Yılbaşı konserlerinin verildiği ünlü meydan sessizliğe büründü
YEREL HABERLER Yılbaşı konserlerinin verildiği ünlü meydan ...
Kısıtlamayla birlikte Bodrum meydanları boşaldı
YEREL HABERLER Kısıtlamayla birlikte Bodrum meydanları boşaldı
Köyceğiz’de sahte içkiye geçit yok
YEREL HABERLER Köyceğiz’de sahte içkiye geçit yok
Ünlü şeften hem cebe, hem sağlığa uygun tarifler
YEREL HABERLER Ünlü şeften hem cebe, hem sağlığa uygun tarifler
Bodrum'da yılın son gününde hareketli saatler yaşanıyor
YEREL HABERLER Bodrum'da yılın son gününde hareketli saatler ...
Jandarma 249 litre sahte alkol ele geçirdi Muğla genelinde gerçekleştirilen ‘Huzur ve güven’ uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler denetimlerde 249 litre değişik türde el yapımı alkol ele geçirdi.
YEREL HABERLER Jandarma 249 litre sahte alkol ele geçirdi Muğla ...
Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi sorguladı Muğla Emniyet Müdürlüğü il genelinde yılbaşı öncesi gerçekleştirdiği ‘Huzur ve Güven’ uygulamasında 3 bin kişiyi sorgularken, 109 bin 647 TL idari para cezası uyguladı.
YEREL HABERLER Emniyet 15 saatlik denetimde 3 bin kişi ...
Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy’un yeni yıl ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X