Bodrum sualtı tarihine ışık tutan sergi

Bodrum Belediyesi’nin tarihe, kültürel miraslara sahip çıkmak ve yaşatmak adına yürüttüğü çalışmalar kapsamında başlattığı “Kültürel Miraslar Sergileri” devam ediyor. “Sualtı Arkeolojisinin Doğduğu Yer: Bodrum Türkiye” adlı sergi Mausolos Sergi Salonu ve Artemisa Sergi Salonu’nda sergilenmeye başladı.

Bodrum Belediyesi KUDEB tarafından organize edilen sergi, Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü INA’ya (The Institute of Nautical Archaeology) ait fotoğraf arşivlerinden oluşuyor. INA’nın 19602020 yılları arasında Bodrum’da yapılan sualtı arkeolojisi kazılarına ait arşiv fotoğrafların görücüye çıktığı serginin açılışına Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan yardımcısı Emel Çakaloğlu ve Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü Müdürü Tuba Ekmekçi katıldı.

Bodrum Sualtı tarihine ışık tutan bu çalışmaların çok değerli olduğuna dikkat çeken Başkan Ahmet Aras, “Bodrum’a katkılarınız çok büyük. Bizler, kültürel mirasımıza sahip çıkarak öncelikle sünger müzemizin hazırlıklarına başladık. Arkasından, Osmanlı Tersanesi’nde, Bodrum Denizcilik Tarihi ile ilgili Kültür Bakanlığımızla şu anda bir çalışma yürütüyoruz. Bodrum Sualtı Arkeolojisi Enstitüsü olarak verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. En kısa zamanda birlikte çalışacağımız projeleri geliştireceğiz” diye konuştu.

INA’nın kuruluşunda önemli rolü olan Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ‘da akrabası, Süngerci Kemal Aras’a borçlu olduklarını ifade eden Tuba Ekmekçi, “Bodrum’da Sualtı Arkelojisi 1953’de çocuk heykelinin bulunması ile başladı. 1958 yılında araştırmacı gazeteci Peter Throckmorton Bodrum’a gelerek süngercilerle bir röportaj yapıyor. Bodrum’da Kemal Aras’ın gösterdiği batık gemi içinden çıkan bakır bisküvi şeklinde saf külçeleri gösteriyor. Bronz, tunç devrine ait bir batık, o dönem için dünyanın en eski batığı, M.Ö 13.Yüzyıla ait bir batık. Gazeteci Peter Throckmorton hemen ABD’da Arkeolog profesör George Bass ile irtibata geçiyor. Kemal Aras’ın Mandalinci teknesi ve Lütfi Celil’e ait tekne ile Gelidonya burnuna giderek dünyada da ilk bilimsel sualtı arkeolojik kazısını yapıyorlar 1960 yılında. Ertesi yıl 1961 yılında da Turgutreis Yassı Adada Bizans Batıklarını kazmaya başlıyorlar ve o sayede bu bilim dalı dünyada ilk kez Türkiye’de başlıyor. Ve diyorum ki Kemal Aras’a borçluyuz bunu. Bu batığı göstermese, söylemese Amerikalı gazeteciye hiç belki de çoğu bitecekti, gidecekti. Bu bilim dalı başka ülkede başlayacaktı. Verdiğiniz katkılardan dolayı çok teşekkür ediyorum. Her zaman sizleri ziyarete bekliyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Başkan Aras tarafından, çalışmalarıyla verdikleri katkılardan dolayı INA Bodrum Araştırma Merkezi Müdürü Tuba Ekmekçi’ye teşekkür plaketi verildi.

Bodrumlu süngercilerinin anısına “melat süngeri heykeli” dikildi

Bodrum’da denizciliğin en önemli kollarından ve geçim kaynaklarından biri olan süngerciliğin anısını yaşatmak üzere, Bodrum Belediyesi tarafından İskele Meydanına “Sünger Heykeli” dikildi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın girişimleri ile süngercilerin anısına yaptırılan “Sünger Heykeli” İskele Meydanında yerini aldı.

Heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından yapılan 9 tonluk ağırlığa sahip sünger heykeli Melat süngerinden esinlenerek yapıldı. Bodrumlu sünger avcısı Aksona Mehmet (Mehmet Baş) tarafından 2011 yılında sünger avına çıktığı, Gökova körfezinde 60 metre derinlikten çıkarttığı Melat Süngeri esere konu oldu.

Sünger heykeli Traverten taşından 3 aylık çalışma sonunda ortaya çıkardığını ifade eden heykel sanatçı Halil İbrahim Sever, eserin iki mono bloktan oluştuğunu, Melat süngerinden esinlenerek hazırladığı üst bloğun 9 tonluk traverten taşından yontulduğu, alt kaidesinin 8 tonluk mermer olan eserin toplam ağırlığının 17 ton olduğunu belirtti.

İskele meydanına dikilen Sünger Heykeli, Bodrum’da süngercilerin ve tüm zamanların sünger avcılarının anısına ithaf edildi.



