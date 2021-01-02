Bodrum sahillerinde sessizlik

Korona virüs (Kovid19) salgını nedeniyle yılbaşında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasına tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da büyük ölçüde uyulduğu, sahillerin sokakların ise sessizliğe büründüğü görüldü.
31 Aralık akşamı saat 21:00 başlayan ve 4 Ocak sabah saat 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının 2’inci gününde de tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da sessizlik hakim oldu. Cadde ve sokaklarda çok az sayıda insan görülürken, sahil şeritlerinde ise kimsenin olmadığı görüldü. Türküye’nin en ünlü sahillerinde biri olan Bitez sahili ise havadan görüntülendi. Bom boş kalan sahil, ürpertici bir sessizliğe büründü.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.