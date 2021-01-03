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Aykut KURT/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kontrolden çıkıp, devrilen geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR'ın sürücüsü Ahmet Anul (48), yaşamını yitirdi.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında, MuğlaMalatya yolunun Seydikemer ilçesi Sarıyer mevkisinde meydana geldi. Muğla'dan Burdur yönüne giden Ahmet Anul'un kullandığı, geri dönüşüm malzemesi yüklü 42 GT 075 plakalı TIR, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazayı gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, TIR şoförü Anul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Ahmet Anul'un cansız bedeni, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Fetniye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Seydikemer Aykut KURT

2021-01-03 13:37:39



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