FETHİYE, (DHA) -
SALON: Beşkaza
HAKEMLER: Ali Serkan Emlek (xx), Semih Vural (xx), Alper Özgök (xx)
LOKMAN HEKİM FETHİYE BELEDİYESPOR: Erdem (xxx) 14, Abu (xxx) 19, Cook (xxx) 23, Atkins (xxx) 18, Fraizer (xxx) 21, Caner (x), Polat (xx) 5, Mustafa (x)
HDI SİGORTA AFYON BELEDİYESPOR: Sinan (x) 4, Wright (xxx) 17, Saldivar (xxx) 26, Egemen (xx) 10, Leissner (xxx) 11, Kairys (xxx) 17, Macura (x) 4
1.PERİYOT: 26-20
İLK YARI: 52-45
3.PERİYOT: 75-64
ING Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, üst üste 6 mağlubiyetin ardından evinde HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 100-89 yendi.
Beşkaza Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 26-20, ilk yarısı 52-45, üçüncü periyodu ise 75-64 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. Ligde ilk yarıyı 15 maçta 4 galibiyetle tamamlayan Fethiye'de 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaşırken, Cook 23, Fraizer 21 sayıyla skora katkıda bulundu.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)
2021-01-03 19:30:43
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