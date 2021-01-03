ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Lokman Hekim Fethiye Belediye, sahasında HDI Sigorta Afyon Belediyespor’u 100 89 mağlup etti
Salon: Beşkaza
Hakemler: Ali Serkan Emlek xx, Semih Vural xx, Alper Özgök xx
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Erdem İlter xxx 14, Abu xxx 19, Caner Ercan xx, Mustafa Baştürk xx, Polat Kaya xx 5, Cook xxx 23, Atkins xxx 18, Frazier xxx 21
Başantrenör: Alkım Ay
HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Sinan Sağlam x 4, Wrıght xxx 17, Saldıvar xxx 26, Kaırys xxx 17, Akif Egemen Güven xx 10, Leıssner x 11, Macura xx 4
Başantrenör: Can Sevim
1. Periyot: 2620 (Fethiye Belediyespor lehine)
Devre: 5245 (Fethiye Belediyespor lehine)
3. Periyot: 7564 (Fethiye Belediyespor lehine)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.