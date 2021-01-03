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Pınar Gültekin cinayetinde beklenen iki rapor yarın yapılacak duruşma öncesi geldi

DHA

Pınar Gültekin cinayetinde beklenen iki rapor yarın yapılacak duruşma öncesi geldi


Aykut KURT/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılanmasına yarın Muğla 3'üncü Ağır ceza Mahkemesinde görülecek ikinci duruşma ile devam edilecek. Duruşma öncesinde Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporda sanık Cemal Metin Avcı'nın akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen bir diğer raporda ise Gültekin'in canlı canlı mı yakıldığı yoksa boğularak öldürüldükten sonra varile konularak mı yakıldığının mevcut verilerle tıbben mümkün olmadığı, cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunması nedeniyle ölüm zamanını bilinemediği ifadesi yer aldı. 
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar Gültekin'i çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi. Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı.
HTS KAYITLARINDAN KARDEŞİNİN DE BAĞ EVİNDE OLDUĞU SAPTANDI 
Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda, evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.
KEŞİF YAPILIP AKIL SAĞLIĞI İLE İLGİLİ RAPOR İSTENDİ
Muğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülen duruşmada, Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi yerinde buldu. Heyet, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınmasına ve olay yerinde olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verdi. Mahkeme heyeti, Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için Adli Tıp Kurumu'na yazı yazılmasına da karar verdi.
Mahkeme heyetinin kararı doğrultusunda, geçen 23 Aralık'ta keşif yapıldı. Afyonkarahisar Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden jandarmalar tarafından olayın yaşandığı bağ evine getirilen tutuklu sanık Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerdeki bir varil ve paletle olayı anlattı.
İKİNCİ KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR
Dava kapsamında Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mert Can Avcı, yarın ikinci kez hakim karşısına çıkacak. Sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla duruşmaya katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunmasını yapacak. Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.
Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinlenmesi bekleniyor. Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.
'BEKLENEN RAPOR DURUŞMA ÖNCESİ GELDİ, AKLİ DENGESİ YERİNDEYMİŞ'
Yarın görülecek duruşma öncesinde, Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup, olmadığına dair Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden, Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için Adli Tıp Kurumu'ndan istenen raporlarda geldi.
Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen raporda, sanık Cemal Metin Avcı'ın akli dengesinin yerinde olduğu ve cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi. Raporda, "28 Aralık 2020 tarihide, hastanemiz polikliniğinde görülmüş olan, aynı gün Sağlık Kuruluşumuzca değerlendirilmiştir. 16 Temmuz 2020 tarihinde işlendiği iddia olunan 'Tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçuna karşı işlediği fiilin hukuki anlamı ve sonuçlarını açıklayabilir ve sonuçlarını yönlendirme yeteneğini azaltacak ya da kaldıracak bir düzeyde bir akıl hastalığı bulunmamaktadır. Cezai sorumluluğu tamdır" denildi.
'YAKILARAK MI YOKSA BOĞULARAK MI ÖLDÜRÜLDÜĞÜNE DAİR KESİN BELİRTİ OLUŞTURULAMADI'
Adli Tıp Kurumu'ndan istenen Pınar Gültekin yeniden hazırlanması istenen otopsi raporuyla ilgili rapor da geldi. Bu raporda ise Gültekin'in canlı canlı mı yakıldığı yoksa boğularak öldürüldükten sonra varile konularak mı yakıldığının mevcut verilerle tıbben mümkün olmadığı belirtildi. Cesedin ileri derecede yanmış olması ve yumuşak dokuların büyük oranda bulunması nedeniyle ölüm zamanını bilinemediği de raporda belirtildi.
 DHA-Genel Türkiye-Muğla / Merkez Aykut KURT
2021-01-03 20:17:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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