Marmaris Belediyesi’nde yangın tatbikatı

Marmaris Belediyesi personeline Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından yangın eğitimi verildi, ardından tatbikat gerçekleştirildi.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği Marmaris Belediyesi personellerine yangın eğitimi verildi. Armutalan Kültür Merkezi’nde 27 kişinin katılımı ile gerçekleştirilen eğitim Marmaris İtfaiye Grup Amiri Muhammet Kahraman ve İbrahim Delioğlu tarafından verildi.

Eğitimler kapsamında Marmaris Belediyesi Afet Danışmanı Selma Kılıç da katılımcılara ilkyardım eğitimi verdi. Teorik eğitimin ardından büyük veya küçük çaplı yangın durumunda ne yapılması gerektiği, yangın anında kullanılacak malzemeler ve itfaiye araçları ile birlikte uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitim sonunda eğitmenlere teşekkür belgesi, personele de katılım belgesi verildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, herhangi bir kaza veya yangın durumunda personelin donanımlı bir şekilde olaya müdahale etmesinin hayati olduğunu belirterek “Bu nedenle eğitim çalışmalarına çok önem veriyoruz. Her türlü tehlike anında belediye personelimiz olaya müdahale edebilecek düzeyde donanımda olmalı” dedi.



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