Araç ile birlikte yandı Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan plakasız aracın yanması sonucu içinde kalan Köyceğiz Belediyesinden emekli 65 yaşındaki Ömür Uysal yaşamını yitirdi.

Muğla’nın Köyceğiz İlçesinde plakasız ve kullanılmayan aracın yanması sonucu bir kişi yanarak öldü.

Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Köyceğiz Belediyesinden emekli Ömür Uysal, 48 M 2250 plakalı motosikleti ile gece saatlerinde kullanılmayan araca geldi. İddiaya göre araçta alkol alan Ömür Uysal, araç içinde bulunan piknik tüpünden yangın çıktı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası, olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası araçtaki yangın söndürülürken, araç yanında bulunan motosiklet de zarar gördü.

İtfaiye ekipleri soğutma çalışması esnasında araç içinde yanmış cesede rastlayınca Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosiklet plakasından yaptıkları ilk sorgulamada yanan kişinin Ömür Uysal olduğunu belirledi.

Ömür Uysal’ın ölümü ve araç yangını ile ilgili Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sürdürülen soruşturma devam ediyor.

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