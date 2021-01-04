Av. Epözdemir: “Bilirkişi raporu bilimsellikten uzak” Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması öncesi açıklama yapan Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde yapılan keşfin yer göstermeden ibaret olduğunu söyledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Av. Epözdemir: “Bilirkişi raporu bilimsellikten uzak” Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması öncesi açıklama yapan Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde yapılan keşfin yer göstermeden ibaret olduğunu söyledi

İHA

Av. Epözdemir: “Bilirkişi raporu bilimsellikten uzak” Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması öncesi açıklama yapan Pınar Gültekin’in aile avukatı Rezan Epözdemir, olay yerinde yapılan keşfin yer göstermeden ibaret olduğunu söyledi

Geçen yıl Temmuz ayında Cemal Metin Avcı tarafından öldürüldükten sonra varile konularak yakılan ve üzeri beton dökülen Pınar Gültekin cinayetinin ikinci duruşması Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Duruşma öncesi Pınar Gültekin’in aile avukatı Dr. Rezan Epözdemir yapılan keşif, tanıklar ve Mahkeme tarafından Pınar Gültekin’e ait cep telefonunun I Cloud şifresinin ABD’den istenmesine yönelik müzekkeresi hakkında açıklamalarda bulundu.
Av. Epözdemir, cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı’nın akıl sağılığı ile ilgili bir talebin bulunmadığını belirterek, “Kendisinin akıl sağlığı ile ilgili bir talebinin olmamasına rağmen sadece kardeşi, annebabası panik atak olduğunu söylediği için ilginç bir şekilde Ruh ve Sinir hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti. Ceza ehliyeti var mı yok mu diye. Rapor geldi ve elimize Cuma günü ulaştı. O rapor çok açık bir şekilde şunu söylüyor. Diyor ki, işlediği fiili hukuki anlamda sonuçlarını algılıyor. Davranışlarını yönlendirme yeteneği tam. Ceza ehliyeti tamdır diyor. Buna göre TCK’nın 32’nci maddesi anlamında ceza ehliyeti tam. Olay yerinde keşif yapılmıştı. Bununla ilgili bilirkişi raporu tanzim edildi ve elimize ulaştı. Bu rapor bizi tatmin etmedi. Bunun birden gazla gerekçesi var. Bilirkişi raporu çok bilimsellik ile ilişkilendirilecek bir rapor olduğunu düşünmüyoruz. Bunlardan birisi sanık ne diyordu olay öncesinde varili içeride yakmaya çalıştım yanmadı diyor, bahçenin ortasında ağaçlar yanmış. Varili taşıdığını iddia ediyor. Fakat keşif mahallinde cinayet mahallinin aksine yanan bir varil değil de normal bir varil ile keşif icra edilmeye çalışıldı. Keşiften ziyade yer göstermeye benzer bir uygulama yapıldı. Her şeyden önemlisi rapora baktığımızda öz kitle, hacim gibi aslında fizik ve kimya bilimlerine ilişkin tespitler yer alıyor. Biz bu bilirkişi raporunu kim tanzim etmesini beklerdik. Teknik uzmanlık gerektirdiği için fizik ve kimya mühendisi. Peki raporu tanzim eden kim? Polis memuru. O raporda ilginç bir şekilde akademik ve bilimsel tespitler yapmış. Fizik bilimlerine ilişkin kurum ve kurallardan bahsetmiş. Oradaki önermelerden bahsetmiş. Dolayısı ile bizi çok tatmin etmeyen bilimsel bir rapor olduğu kanaatinde değiliz. Polis memurunun hazırladığı bu rapor akademik ve bilimsellikten uzak. Bugün duruşmada fizik ve kimya mühendisleri tarafından rapor tanzim edilmesi konusunda talebimiz olacak. Bir de keşif yapıyorsunuz. Keşif mahallinin mülkiyeti kimde. Sanıklarda. O depoyu istediği gibi tanzim ediyor. Yani savunmalarını destekleyecek şekilde bira şişeleri var, kokoreç kapları var. Dolayısı ile mülkiyet hakkı sanıklara ait olduğu için istedikleri gibi tanzim etmişler. Bu yönüyle hükme esas alınabilecek, hükme elverişli akademik ve bilimsel biri rapor olmadı. Bu rapora da biz önemli ölçüde itiraz ediyoruz. Bugün duruşmada 5 tanık dinlenecek. İkisi SEGBİS ile üçü mahkeme huzurunda dinlenecek” dedi.

ABD’ye ICloud müzekkeresine itiraz
Davanın görüldüğü mahkeme tarafından maktul Pınar Gültekin’e ait telefonun katil zanlısı tarafından kırılması sonucu telefon kayıtlarına ilişkin ABD’ye yazılan müzekkereye Av. Epözdemir bir anlam veremediklerini açıkladı. Epözdeimr, “Maktulün telefonunun kırılmasına, sim kartının kırılmasına ve bunu sanık Cemal Metin Avcı yapmasına rağmen mahkeme bizim de anlamakta güçlük çektiğimiz bir şekilde Android telefonun ICloud şifresini, son 8 aydaki bilgi, belge, fotoğraf ve videoların tespiti için Amerika Birleşik Devletlerine müzekkere yazdı. Ben meslek hayatımda böyle bir şey görmedim. Çünkü görebileceğimi de tahmin etmiyorum. Birçok ceza dosyasına baktım. Bir hukukçu ve akademisyen olarak ben böyle bir müzekkere görmedim. Bu müzekkerenin ne amacı olabilir. Kamuoyunda maktuleyi itibarsızlaştırma amacı olabilir. Özel hayatı ile ilgili görüntü ve bilgilerin ifşa edilmesi amacı olabilir. En azından bu amaca hizmet ediyor olabilir. Şimdi kalkıp da ABD bize ait bir yurttaşa ait cep telefonunun ICloud şifresini ve oradaki belgeleri vermez. Bu müzekkerenin cevabı 8 ay mı sürer, 10 ay mı sürer yoksa bir yıl mı sürer. Bu müzekkereden bir cevap alınabilir mi? Kesinlikle alınamaz. ABD tarafından verilir mi? Verilemez. İki ülke arasında 1983 tarihli bir anlaşma var. Direk kendiniz isteyemiyorsunuz, Adalet Bakanlığına yazılıyor, Adalet Bakanlığı Dışişleri Bakanlığına yazıyor, ABD’nin Dışişleri Bakanlığı kendi Adalet Bakanlığına yazıyor. Cevap hazırlanıyor ve aynı usulle geri geliyor. İnsan Hakları Avrupa sözleşmesinin 6’ncı maddesi. Anayasa’nın 36’ncı maddesi ne diyor. Makul sürede yargılanma hakkı ki en fazla nerden mahkum oluyor. Makul sürede yargılanma hakkı. ABD’nin kuvvetle muhtemel cevap dahi vermeyeceği, bu tür yargılamalarda ilk defa gördüğümüz bir müzekkere. Yani maktulün telefonunun ICloud şifresini bir Türk mahkemesi ABD’den istiyor. Bunu niye istiyor anlamakta güçlük çekiyorum. Bu yargılamaya ne katacak bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Biz bugün bu ara kararda rücu da isteyeceğiz açıkçası. Mahkemenin kararına göre de müvekkil ile konuşup orada hukuki bir aksiyon almayı düşünüyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş (2)
YEREL HABERLER Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten ...
Pınar Gültekin davasında sanıklar ikinci kez hakim karşısına çıkıyor
YEREL HABERLER Pınar Gültekin davasında sanıklar ikinci kez hakim ...
Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten kelepçe siparişi vermiş
YEREL HABERLER Ukraynalı Kristina, ölmeden 4 gün önce internetten ...
Araç ile birlikte yandı Köyceğiz ilçesinde kullanılmayan plakasız aracın yanması sonucu içinde kalan Köyceğiz Belediyesinden emekli 65 yaşındaki Ömür Uysal yaşamını yitirdi.
YEREL HABERLER Araç ile birlikte yandı Köyceğiz ilçesinde ...
4 günlük kısıtlama Marmaris’te sakin geçti
YEREL HABERLER 4 günlük kısıtlama Marmaris’te sakin geçti
Marmaris Belediyesi’nde yangın tatbikatı
YEREL HABERLER Marmaris Belediyesi’nde yangın tatbikatı
Pınar Gültekin cinayetinde beklenen iki rapor yarın yapılacak duruşma öncesi geldi
YEREL HABERLER Pınar Gültekin cinayetinde beklenen iki rapor yarın ...
Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı iddiası
YEREL HABERLER Fethiye'de ormanlık alana zehirli kemik bırakıldı ...
ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 100 - HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 89
YEREL HABERLER ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye ...
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor: 100-89
YEREL HABERLER Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon ...
Elleri kelepçeli evinde ölü bulunan Ukraynalı Kristina, en son yemek siparişi vermiş
YEREL HABERLER Elleri kelepçeli evinde ölü bulunan Ukraynalı ...
Fethiye’de görevi başında rahatsızlanan polis memuru hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fethiye’de görevi başında rahatsızlanan polis memuru ...
Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı sağlam çıktı Muğla’da Pınar Gültekin’i ‘Tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme’ suçundan tutuklu Cemal Metin Avcı'nın ‘Akıl sağlığı’ raporunda, cezai sorumluluğunun tam olduğu açıklandı.
YEREL HABERLER Pınar Gültekin’in katil zanlısının akıl sağlığı ...
Geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü öldü/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü ...
Geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü öldü
YEREL HABERLER Geri dönüşüm malzemesi yüklü TIR devrildi, sürücü ...
Ormanlık alanda zehirli kemikler bulundu Köpeğinin zehirlendiğini iddia etti
YEREL HABERLER Ormanlık alanda zehirli kemikler bulundu Köpeğinin ...
Seydikemer’de tır devrildi: 1 ölü
YEREL HABERLER Seydikemer’de tır devrildi: 1 ölü
Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş halde evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Ukraynalı kadın elleri kelepçeli, başına poşet ...
Ukraynalı genç kadın elleri kelepçeli başına poşet geçirilmiş şekilde ölü bulundu Ünlü sunucu Alp Kırşan komşusunun ölümünü sosyal medyadan duyurdu
YEREL HABERLER Ukraynalı genç kadın elleri kelepçeli başına poşet ...
Bodrum sahillerinde sessizlik
YEREL HABERLER Bodrum sahillerinde sessizlik
Bodrum sualtı tarihine ışık tutan sergi
YEREL HABERLER Bodrum sualtı tarihine ışık tutan sergi
Sokak köpekleri, ağıldaki 63 koyun ve kuzuyu telef etti
YEREL HABERLER Sokak köpekleri, ağıldaki 63 koyun ve kuzuyu telef ...
Ödüllü resim yarışmasında son başvuru 8 Ocak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Osman Hamdi Bey’in doğum günü olan 30 Aralık anısına düzenleyeceği ‘Umudum Var Çünkü’ konulu ödüllü resim yarışmasının başvuruları 8 Ocak 2021 tarihinde sına eriyor.
YEREL HABERLER Ödüllü resim yarışmasında son başvuru 8 Ocak Muğla ...
Muğla’da uyuşturucudan 252 tutuklama Muğla’da 2020 yılı içinde Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen Bin 689 operasyonda 252 kişi tutuklandı.
YEREL HABERLER Muğla’da uyuşturucudan 252 tutuklama Muğla’da 2020 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X