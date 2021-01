Atla çarpışan araç hurdaya döndü Kazada sürücü ağır yaralandı, at telef oldu

Muğla’nın Datça ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, atla çarpışan otomobil hurdaya dönerken, araç sürücüsü ağır yaralandı yola kontrolsüz çıktığı belirtilen at ise telef oldu. Kazadan sonra hurdaya dönen otomobili görenler gözlerine inanamadı.

Kaza bugün, DatçaMarmaris yolu Aktur Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Ali Yorulmaz yönetimindeki 48 R 6272 Renault Megane Hatchback otomobil aniden yola çıkan başıboş at ile çarpıştı. Kazada at ile çarpışan otomobil adeta teneke yığınına dönerken otomobil sürücüsü de ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirerek yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulans ile önce Datça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı şahıs buradan da Marmaris Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Paramparça olan otomobili görenler kazanın bir at ile otomobilin çarpışması sonucu yaşandığını inanamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ederken, sürücünün tedavi sonucu durumunun iyi olduğu belirtildi.

