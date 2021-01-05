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Muğla'da 53 kaçak göçmen kurtarıldı

DHA

Muğla'da 53 kaçak göçmen kurtarıldı


Ali GÜNDOĞANSelçuk AKBAŞ/MUĞLA,(DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, yasadışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışırken tekneleri arıza yapan 19 kaçak ile lastik bot ile denizde saraklenen 34 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 31 Aralık saat 22.25 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunan fiber teknenin arızalandığı ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler, bahse konu fiber tekne içerisindeki 19 kaçak göçmeni kurtardı.
Öte yandan, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 1 Ocak saat 04.50 sıralarında, Bodrum ilçesi Gümüşlük açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştığını tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, denizde sürüklenen lastik bot içerisindeki 34 kaçak göçmeni kurtardı.
Karaya çıkartılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Merkez Ali GÜNDOĞANSelçuk AKBAŞ/MUĞLA,(DHA)
2021-01-05 06:14:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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