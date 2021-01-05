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Menteşe Belediyesinden kiracılarına indirim Menteşe Belediyesi pandemi döneminde kiracısı olan 344 kiracıya indirim yaparken, kapalı olan 63 işyerinde kapalı oldukları döneme ait kira almayacak.

İHA

Menteşe Belediyesinden kiracılarına indirim Menteşe Belediyesi pandemi döneminde kiracısı olan 344 kiracıya indirim yaparken, kapalı olan 63 işyerinde kapalı oldukları döneme ait kira almayacak.

Pandemi sürecinden etkilenen 344 kiracısına yönelik indirime giden Menteşe Belediyesi, kiracısı olan 63 işyerinden kapalı olduğu sürece kira almayacak. Pandemi sürecinde açık olan ancak kısıtlamalar nedeniyle işleri kötüleşen 73 işyerine yüzde 50, 208 işyerine de yüzde 25 kira indirimi uygulayacak. Ayrıca 6 ay boyunca işyerlerinin kiralarına zam yapılmayacak.
Menteşe Belediyesi’nin Ocak Ayı Meclis Toplantısında gündemin 13’üncü maddesini oluşturan esnafa yönelik kira indiriminin oy birliği ile kabul edildiğini belirten Başkan Gümüş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan ‘Belediyeler Kanunu gereği açık olan kiracılarına yönelik indirime gidebilirler’ şeklinde bir genelde geldi. Biz de kanun gereği, belediyemiz kiracılarına yönelik bir liste hazırladık. Bu nokta da belediyemize ait ancak pandemi nedeniyle kapalı olan işyerlerinden 3 ay boyunca kira almayacağız. Açık olan ve işleri kötü giden işyerlerine yine 3 ay boyunca %50, pandemiden çok fazla etkilenmeyen işyerlerine de %25 olacak şekilde indirime gideceğiz. Ayrıca 6 ay boyunca kiracılarımıza zam yapmayacağız. Kararımızı Meclisimize sunduk. Meclisten de Plan Bütçe Komisyonuna havale edildi. Komisyona havale edilen esnafımıza yönelik madde, meclisimizden oy birliği ile kabul edildi. Kiracımız olan 344 esnafımıza yeni yıl da 6 ay boyunca zam yapılmayacak. Aksine kiralarında indirime gidilecek. Pandemi sadece sağlığımızı değil, ekonomik olarak da hayatımızı etkiledi. Bu süreçte kiracılarımıza destek olmak istedik. Menteşe Belediyesi olarak her zaman yerel esnafımızın yanındayız” dedi.

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