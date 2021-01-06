Marmaris Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi'nde yeni düzenleme yapıldı

Marmaris Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi'nde hastaların daha iyi şartlarda hizmet alabilmesi için düzenlemeler yapıldı.



Hemodiyaliz Servisi'nde hastane teknik personeli tarafından, Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. İskender Gencer ve Başhekim Dr. Ahmet Mutlu Arıcı koordinesinde dışarıdan destek almadan yapılan çalışmalar hastane bünyesindeki personeller tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar ile kadın ve erkek giyinme odaları , bekleme alanı yapıldı, ayakkabılıklar yenilendi, depolar düzenlendi.



Aynı anda 10 hastaya diyaliz tedavisi uygulanan Hemodiyaliz Merkezi sorumlu hekimi Dr. Ahmet Çınar Öğünç "Toplamda 32 hastamız var, hastalarımızdan ikisi hepatit B hastası onların tedavileri farklı bir bölümde yapılıyor. Randevu ile çalışıyoruz, haftanın 6 günü çift seans yapıyoruz. 32 hastamıza haftada üçer gün dörder saat olmak üzere diyaliz tedavisi uyguluyoruz. Bu hastalarımızdan 7 kişisi Söğüt, Bozburun, Selimiye, Taşlıca, Orhaniye, Turunç Mahallelerinden hastanemizin servisi ile buraya getiriliyorlar. Datça’dan gelen hastamız var, Marmaris merkezden gelen hastamız var. Burada 24 yıldır diyaliz tedavisini sürdürdüğümüz hastamız da var. Makinalarımızın hepsi yeni, eklenen bina ile giyinme odaları, bekleme odası ve depolar yenilenmiş oldu. Özellikle yaz sezonunda nüfusun artması ile birlikte daha yoğun oluyoruz o zaman tüm cihaz ve yatakları tam kapasite çalıştırıyoruz. Pandemi sürecinde Kovid pozitif olarak gelen hastalarımız da oldu onların tedavisini ayrı bölümümüzde yaptık ne kendimize ne de başka hastalara bulaştırmadan hizmetimizi verdik çok şükür ‘’ dedi.



Marmaris Devlet Hastanesi diyalize bağlı hastaları kendi hasta nakil ambulansları ve hastanenin binek otomobili tarafından evlerinden alıp tedavi bitiminde tekrar evlerine bırakıyor.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.