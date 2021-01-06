Akif İnan vefatının 21’inci yılında anılıyor Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın kurucu Genel Başkanı Akif İnan’ın vefatının 21’inci yılı nedeniyle mesaj yayınladı.

Edebiyat dünyasında ‘Kudüs Şairi’ olarak da nam salan EğitimBirSen’in kurucu genel Başkanı Mehmet Akif İnan, vefatının 21’inci yılında anılıyor

Eğitim BirSen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, Akif İnan’ın 1992 yılında 14 arkadaşı ile çıktığı zorlu yolculukta bugün gelinen noktanın her kilometre taşında kurucu genel başkan Akif İnan’ın mirası bulunduğunu belirtti. Uçak, “Akif İnan, ideolojik ön yargıların yerli ve milli kültür iklimini zehirlediği bir dönemde, ülke ve milleti adına derin tahayyül ve tasavvurlar canlandırmanın derdine düşmüştür. Akif İnan, akıl terini alın terinden ayırmaksızın, ülkenin ve milletin hem ekonomik, hem demokratik mücadelesine, 14 arkadaşıyla birlikte 1992’de kurduğu Eğitim BirSen ile yeni bir boyut kazandırmıştır. Akif İnan ve arkadaşları, yasakçı düzenin toplum mühendisliklerine karşı, tarihsel kök bağlarıyla bin yıldır süren bir hareketin yenilenen, aktif, diri bilinci, ülkenin entelektüel birikimi olan eğitimcilerin aydınlık dili ve tavrıyla direnmiştir. Eğitim BirSen, haklı davası ve temsil ettiği entelektüel birikim sebebiyle hak ve özgürlük mücadelesinin de en önemli, en etkin merkezi olmuştur. Maddi kazanımlarla birlikte başörtüsü yasağının, katsayı engelinin, kesintisiz sekiz yıllık temel eğitim dayatmasının kaldırılması gibi birçok antidemokratik uygulamaya son verilmesi, eğitim kurumlarımızın fiziki şartlarından müfredata kadar yapılan iyileştirmelerde Eğitim BirSen’in emeği, imzası, katkısı vardır. Eğitim BirSen’in kuruluş ilkelerinden şaşmadan hizmet eden bizler de, genel başkanımız olarak onur duyduğumuz böyle müstesna bir insanın işaret ettiği ufukları menzil edindik. Onun en etkin, en köklü eseri olan Eğitim BirSen’i yüksek bir aidiyet bilinciyle yaşatan dava arkadaşları olarak, gündelik değişkenlerin çok ötesinde, sınırları, sınıfları aşan medeniyet davasını canlı, etkin faaliyetlerle daha ileri ufuklara, daha ileri umutlara taşımanın gayreti içindeyiz. Bir ömür hep ufuk açıcı, yol gösterici özelliğiyle, hepimize her alanda öncü ve örnek olan bu inanmış, adanmış fikir ve hareket adamı, belki en verimli olacağı bir dönemde, çok yüklendiği bedeni yoğun çalışma temposunu kaldıramayarak 6 Ocak 2000 tarihinde memleketi Urfa’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. Kudüs Şairi’ne, kurucu genel başkanımız olmasının ötesinde köklü bir hareketin lideri olarak hiç unutmayacağımız, unutturmayacağımız, hep hayırla yâd edeceğimiz Mehmet Akif İnan’a bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.

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