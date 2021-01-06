Büyükşehir ve GEKA’dan çevreci proje için imzalar atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA Bağ-Bahçe-Sera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için imzaları attı.

Turizm yanında verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da dönemsel olarak fazla miktarda bağbahçesera atığı, dalbudak atıkları fazla miktarda çıktığı için GEKA’ya BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi fizibilite hazırlanması başvurusu yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin projesi kabul edildi ve imzalar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından atıldı. Fizibilite projesinin uygulama süresi 12 ay, bütçesi 150 bin TL olarak belirlendi. Bütçenin yüzde 90’ı hibe (135 bin TL) kısmını GEKA yüzde 10’luk kısmını (15 bin TL) Muğla Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile karşılayacak.

Ülke ekonomisine tarım alanında sera, bağ, bahçe ile büyük katkı sağlayan Muğla’da özellikle FethiyeSeydikemer bölgesinde yapılan seracılık faaliyetinden kaynaklı sera atıkları ile Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi kıyı kesimlerde yoğun yazlık siteler vb. bulunması nedeniyle bu bölgelerde çoğunlukla dalbudak atıkları fazla olduğu için sera atıkları ve dal budak atıklarının kullanılabilir ürüne dönüştürülebilmesi amacıyla geri kazanım tesisi kurulması için fizibilite çalışması yapılacak. Muğla ili genelinde yıllık yaklaşık 150 bin ton bağ bahçe atığı oluşuyor. Sadece Bodrum’da 2019 yılında 58 bin 792 ton, FethiyeSeydikemer’de 34 bin 007 ton bağbahçe atığı oluştu. Ortaya çıkan bu atıkların planlanan BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması ve Geri Kazanımı Projesi kapsamında değerlendirilebilir ürünler haline getirilerek katma değer sağlaması amaçlanıyor. Gerçekleştirilmesi planlanan projede kurulacak tesis ile parçalama, öğütme ve pelet ünitelerinde bağbahçesera atıklarının öğütülüp pelet haline getirilmesi, yakıt olarak, park bahçe vb. ortak alanlarda gübre ve toprak iyileştirilmesi için kullanılması da amaçlanıyor.

GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için düzenlenen imza töreninde Büyükşehir Belediyeleri arasında kendilerine en çok proje sunan belediyelerden birinin Muğla olduğunu söyledi ve ülkemize, şehrimize yarar getirecek her projeye destek vermeye çalıştıklarını belirtti.

Eşsiz güzellikleri ile bir turizm kenti olan Muğla’nın aynı zamanda bereketli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün GEKA ile imzaladıkları BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması projesi ile hem çevrenin hem tarımın hem de Muğla’nın kazanacağını belirtti.

Başkan Gürün; “Bir şehir düşünün dağlarından yağ, ovalarından bal akan sözünün tam karşılığı olsun ve eşsiz güzellikleri ile herkesi kendine hayran bıraksın. İşte Muğla’mız tüm güzellikleri, değerleri, zenginlikleri ile böyle bir şehir ve biz bu şehre hizmet etmekten, bu şehirde yaşamaktan gurur duyuyoruz. Muğla’mızı korumak, geleceğe tertemiz bırakmak için de yenilikçi projeler üretiyor, neler yapabilirizin çalışmasını yapıyoruz. GEKA ile imzaladığımız proje ile bağ, bahçe atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak doğaya, tarıma, çevreye katkı sağlamayı ve üreticilerimizin bir sorununu çevreci yöntemlerle çözmeyi amaçlıyoruz. Fizibilitesi yapılacak çalışma ile bağ, bahçe, dal, budak gibi Muğla’mızda fazlaca oluşan atıkların katı atık düzenli depolama tesislerimizde imha edilmesi yerine özel tesislerde geri dönüşümünü sağlamayı amaçlıyoruz. Ortaya çıkacak ürünlerin de yakacak ve gübre olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Doğanın bize verdiklerinin kıymetini biliyor, geri dönüşümle Muğla’mızın ve ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz.” dedi.

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