Büyükşehir ve GEKA’dan çevreci proje için imzalar atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA Bağ-Bahçe-Sera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için imzaları attı.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyükşehir ve GEKA’dan çevreci proje için imzalar atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA Bağ-Bahçe-Sera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için imzaları attı.

İHA

Büyükşehir ve GEKA’dan çevreci proje için imzalar atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA Bağ-Bahçe-Sera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için imzaları attı.

Turizm yanında verimli toprakları ile bir tarım kenti olan Muğla’da dönemsel olarak fazla miktarda bağbahçesera atığı, dalbudak atıkları fazla miktarda çıktığı için GEKA’ya BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi fizibilite hazırlanması başvurusu yapan Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin projesi kabul edildi ve imzalar Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan tarafından atıldı. Fizibilite projesinin uygulama süresi 12 ay, bütçesi 150 bin TL olarak belirlendi. Bütçenin yüzde 90’ı hibe (135 bin TL) kısmını GEKA yüzde 10’luk kısmını (15 bin TL) Muğla Büyükşehir Belediyesi öz kaynakları ile karşılayacak.
Ülke ekonomisine tarım alanında sera, bağ, bahçe ile büyük katkı sağlayan Muğla’da özellikle FethiyeSeydikemer bölgesinde yapılan seracılık faaliyetinden kaynaklı sera atıkları ile Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi kıyı kesimlerde yoğun yazlık siteler vb. bulunması nedeniyle bu bölgelerde çoğunlukla dalbudak atıkları fazla olduğu için sera atıkları ve dal budak atıklarının kullanılabilir ürüne dönüştürülebilmesi amacıyla geri kazanım tesisi kurulması için fizibilite çalışması yapılacak. Muğla ili genelinde yıllık yaklaşık 150 bin ton bağ bahçe atığı oluşuyor. Sadece Bodrum’da 2019 yılında 58 bin 792 ton, FethiyeSeydikemer’de 34 bin 007 ton bağbahçe atığı oluştu. Ortaya çıkan bu atıkların planlanan BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması ve Geri Kazanımı Projesi kapsamında değerlendirilebilir ürünler haline getirilerek katma değer sağlaması amaçlanıyor. Gerçekleştirilmesi planlanan projede kurulacak tesis ile parçalama, öğütme ve pelet ünitelerinde bağbahçesera atıklarının öğütülüp pelet haline getirilmesi, yakıt olarak, park bahçe vb. ortak alanlarda gübre ve toprak iyileştirilmesi için kullanılması da amaçlanıyor.
GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için düzenlenen imza töreninde Büyükşehir Belediyeleri arasında kendilerine en çok proje sunan belediyelerden birinin Muğla olduğunu söyledi ve ülkemize, şehrimize yarar getirecek her projeye destek vermeye çalıştıklarını belirtti.
Eşsiz güzellikleri ile bir turizm kenti olan Muğla’nın aynı zamanda bereketli toprakları, başat ürünleri ile bir tarım kenti olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.Osman Gürün GEKA ile imzaladıkları BağBahçeSera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması projesi ile hem çevrenin hem tarımın hem de Muğla’nın kazanacağını belirtti.
Başkan Gürün; “Bir şehir düşünün dağlarından yağ, ovalarından bal akan sözünün tam karşılığı olsun ve eşsiz güzellikleri ile herkesi kendine hayran bıraksın. İşte Muğla’mız tüm güzellikleri, değerleri, zenginlikleri ile böyle bir şehir ve biz bu şehre hizmet etmekten, bu şehirde yaşamaktan gurur duyuyoruz. Muğla’mızı korumak, geleceğe tertemiz bırakmak için de yenilikçi projeler üretiyor, neler yapabilirizin çalışmasını yapıyoruz. GEKA ile imzaladığımız proje ile bağ, bahçe atıklarının geri dönüşümünü sağlayarak doğaya, tarıma, çevreye katkı sağlamayı ve üreticilerimizin bir sorununu çevreci yöntemlerle çözmeyi amaçlıyoruz. Fizibilitesi yapılacak çalışma ile bağ, bahçe, dal, budak gibi Muğla’mızda fazlaca oluşan atıkların katı atık düzenli depolama tesislerimizde imha edilmesi yerine özel tesislerde geri dönüşümünü sağlamayı amaçlıyoruz. Ortaya çıkacak ürünlerin de yakacak ve gübre olarak kullanılmasını amaçlıyoruz. Doğanın bize verdiklerinin kıymetini biliyor, geri dönüşümle Muğla’mızın ve ülkemizin kazanmasını hedefliyoruz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Büyükşehir İtfaiyesi 2020’de 3 Bin 772 olaya müdahale etti Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılında ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını olmak üzere toplam 3 bin 772 olaya müdahale etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiyesi 2020’de 3 Bin 772 olaya müdahale ...
Akif İnan vefatının 21’inci yılında anılıyor Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın kurucu Genel Başkanı Akif İnan’ın vefatının 21’inci yılı nedeniyle mesaj yayınladı.
YEREL HABERLER Akif İnan vefatının 21’inci yılında anılıyor Eğitim ...
Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği
YEREL HABERLER Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği
Kurusıkı tabancaları yivli namlu yaparken yakalandılar Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kuru sıkı tabancaları yivli tabanca yaptırmak isteyen ve yapan şahıslar tabanca ve tüfekler ile birlikte yakalandı.
YEREL HABERLER Kurusıkı tabancaları yivli namlu yaparken ...
Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri ...
Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi Yedi emin otoparkı araç çöplüğüne döndü
YEREL HABERLER Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk ...
Fethiye’de kural tanımayanlar güvenlik kameraları ile belirleniyor
YEREL HABERLER Fethiye’de kural tanımayanlar güvenlik kameraları ile ...
Marmaris Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi'nde yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi'nde ...
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı Ünlü iş adamını kurtarmak için 30 kişilik ekip seferber oldu
YEREL HABERLER Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte ...
Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı
YEREL HABERLER Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar ...
Menteşe Belediyesinden kiracılarına indirim Menteşe Belediyesi pandemi döneminde kiracısı olan 344 kiracıya indirim yaparken, kapalı olan 63 işyerinde kapalı oldukları döneme ait kira almayacak.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden kiracılarına indirim Menteşe ...
34 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER 34 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından ...
Survivor'da Bodrum'u Temsil Edecek
YEREL HABERLER Survivor'da Bodrum'u Temsil Edecek
Ukraynalı genç kadının sır ölümü aydınlanmaya başladı Kendini kelepçeleyip intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor
YEREL HABERLER Ukraynalı genç kadının sır ölümü aydınlanmaya ...
Fethiye'de çıktığı kayalıkta mahsur kalan turisti JAK ve AKUT kurtardı
YEREL HABERLER Fethiye'de çıktığı kayalıkta mahsur kalan turisti JAK ...
Seydikemer’deki trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Seydikemer’deki trafik kazası güvenlik kamerasına ...
Kurutma Tesisi üreticiye destek sağlamaya devam ediyor
YEREL HABERLER Kurutma Tesisi üreticiye destek sağlamaya devam ...
Yatağan’da içme suyu hat çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Yatağan’da içme suyu hat çalışmaları devam ediyor
Ukraynalı Kristina son mesajını sevgilisine yollamış; 'Ben ölürsem aileme bakar mısın'
YEREL HABERLER Ukraynalı Kristina son mesajını sevgilisine yollamış; ...
Muğla'da sahte alkol, 2 can aldı
YEREL HABERLER Muğla'da sahte alkol, 2 can aldı
19 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER 19 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'da 53 kaçak göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla'da 53 kaçak göçmen kurtarıldı
Atla çarpışan araç hurdaya döndü Kazada sürücü ağır yaralandı, at telef oldu
YEREL HABERLER Atla çarpışan araç hurdaya döndü Kazada sürücü ağır ...
Fethiye’de sahte içki 2 kişiyi öldürdü
YEREL HABERLER Fethiye’de sahte içki 2 kişiyi öldürdü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X