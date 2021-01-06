Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

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Aykut KURT / MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde otomobilin, şarampole devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 04.30 sıralarında, Göcek Mahallesi Taşbaşı mevkiinde meydana geldi. 34 BPU 971 plakalı otomobilin sürücüsü Olgu Ş. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Şarampole yuvarlanan otomobilde, sürücü Olgu Ş. ile araçtaki Ferhat Lüleci ve Zişan İnayet Karaman yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Fethiye Aykut KURT

2021-01-06 14:07:31



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