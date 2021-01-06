Bodrumspor - Turgutluspor: 4-1

Altın fiyatları ne kadar oldu?



Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (DHA)STAT: İlçe

HAKEMLER: Aykut Sergin (xx), Ali Uğurtan Demirtaş (xx), Efe Kurtuluş (xx)

BODRUMSPOR: Gökdeniz (xxx) Orhan (xx), Muhammet (xxx), Batuhan Fındak (xx), Erkan (xxx) (Dk. 83 Hüseyin), Oğuzhan (xx) (Dk. 90 Apti), Medeni (xxx), Ozan (xxxx), Celal (xxx), Burak (xxx) (Dk. 84 Emirhan), Cenk (xxx) (Dk. 76 Batuhan Ayvaz x)

TURGUTLUSPOR: Can (x) Sinan Özkara (x), Sinan Büyüksakarya (xx), Mete (x) (Dk. 70 Muhammet x), Talha (x), Mert (xx), Samed (xx) (Dk. 74 Samet x), Rıdvan (xx) (Dk. 81 Emre), Burak (x), Koray (x), Haşim (xx) (Dk. 73 Mutlu x)

GOLLER: Dk. 37 Haşim (Turgutluspor) - Dk. 42 (Pen.) ve Dk. 81 Ozan, Dk. 62 Cenk, Dk. 77 Celal (Bodrumspor)

SARI KARTLAR: Batuhan, Ozan (Bodrumspor) - Samed, Burak, Talha, Emre (Turgutluspor)MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son haftasında karşı karşıya gelen iki Ege ekibinden Bodrumspor evinde Turgutluspor'u farklı mağlup etti: 4-1. Konuk Turgutluspor 37'de Haşim'in golüyle öne geçti: 0-1. Ev sahibi Bodrumspor 42'de Ozan'ın penaltı golüyle skoru dengeledi: 1-1. Yeşil-beyazlılar 62'de Cenk'in ayağından üstünlüğü sağladı. Ataklarını sıklaştıran Bodrumspor, 77'de Celal'le skoru 3-1'e getirirken, 81'de Ozan maça son noktayı koydu. Bodrumspor bu sonuçla puanını 29'a çıkarıp Play-Off yolunda umutlandı. Zrive mücadelesi veren Turgutluspor ise 36 puanda kalıp darbe yedi.

17'nci dakikada Turgutluspor ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Ceza sahası dışında topla buluşan Koray'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33'üncü dakikada hızlı gelişen Turgutluspor atağında soldan Mete'nin ortasında Koray kafayı vurdu, Bodrumspor kalecisi Gökdeniz gole izin vermedi.

37'nci dakikada konuk takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Burak'ın ara pasında topla buluşan Haşim plase bir vuruşla ağları havalandırdı: 0-1.

42'nci dakikada Bodrumspor penaltı golüyle tabelayı eşitledi. Turgutlusporlu Sinan Özkara'nın topa elle müdahale etmesi sonucu hakem beyaz noktayı gösterdi. Ozan, penaltı atışını gole çevirdi: 1-1. İlk yarı bu skorla sonuçlandı.

53'üncü dakikada Bodrumspor gole yaklaştı. Burak'ın sert şutunda kaleci Can topu son anda köşeden çeldi.

62'nci dakikada Bodrumspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Cenk seri çalımlarla kendisine pozisyon yaratıp şutunu çekti, meşin yuvarlak filelerlerle buluştu: 2-1.

77'nci dakikada Bodrumspor golleri üçledi. Orhan'ın kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Celal kafayla fileleri sarstı: 3-1.

81'inci dakikada ev sahibi bir gol daha buldu. Batuhan'ın pasında topu iyi kontrol eden Ozan kendisinin ikinci, takımının dördüncü golünü kaydetti: 4-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, Ege derbisini Bodrumspor kazandı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM

2021-01-06 15:02:19



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.