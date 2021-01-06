Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği-YENİDEN

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Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde arkadaşlarıyla doğa yürüyüşüne çıkan iş insanı Ahmet Azmi Zırh (64), tutunduğu kaya parçası kopunca, 5 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Ekiplerin 2 saat yürüyerek ulaştığı Zırh, 8 saat süren çalışmayla kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Konacık Mahallesi'ndeki Pedasa Antik Kenti'nin üst kısmında yer alan dağlık alanda, dün 8 kişilik arkadaş grubu doğa yürüyüşüne çıktı. Torba bölgesine doğru yürüyüş yapan grup, bir tepenin zirvesine tırmandığı sırada Ahmet Azmi Zırh, tutunduğu kayanın yerinden kopması sonucu 2 metre yükseklikten kayaların üzerine düştü. Yaralanan Zırh için arkadaşları yardım istedi. İhbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği, UMKE, Muğla 911 ve AKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 30 kişi, arama kurtarma çalışması başlattı.

Torba Mahallesi´nden yola çıkan ekipler, gece karanlığında dere yatağından yaklaşık bir kilometre ilerleyip, daha sonra zirveye tırmanarak yaklaşık 2 saatte yaralıya ulaştı. Yaralı Zırh, sarp ve kayalık yamaçta sedyeye alındı. İp teknikleri kullanılarak yamaçtan dere yatağına indirilen yaralı, ulaşımın olduğu bölgeye 2 saat boyunca sedyeyle taşınarak, ulaştırıldı. Burada arazi aracına nakledilen Ahmet Azmi Zırh, ambulansın beklediği yere götürülüp, 112 Acil Sağlık ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. 8 saatte kurtarılan ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Ahmet Azmi Zırh, hastanede tedaviye alındı. DHA-Genel Türkiye-Muğla

2021-01-06 15:06:47



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