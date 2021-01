Marmaris Ticaret Odası’ndan, Yicecek İçecek sektörü adına çağrı yapıldı

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında kapatılan, salgınla mücadelede alınan tedbirler doğrultusuna ara ara hizmete açılan ya da sadece gelal ve paket servis yapılmasına izin verilen yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan Marmaris Ticaret Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi temsilcileri “Sektörün ayakta kalabilmesi için yeni düzenlemeler acilen yapılmalı” mesajı verdi.



?Marmaris Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan 9. Meslek komitesi temsilcileri, geçtiğimiz gün bir araya gelerek sektörün genel durumunu değerlendirdi. 9. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Öktem, MTO Yönetim Kurulu Başkanı ve 9. Meslek Komitesi Üyesi S. Mutlu Ayhan, komite üyeleri Abdullah Paksoy, Gülce Civelek ve Genel Sekreter Taşkın Baykara’nın yer aldığı toplantıda, pandemi döneminde uzun süre kapalı kalan ya da sadece gelal ve paket servise izin verilen sektörün, kısa süre sonra ayakta duramayacak hale geleceğini belirtti. Sektöre bağlı pek çok tedarikçi firmanın da aynı şekilde bu kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle mağduriyet yaşadığının altını çizen komite temsilcileri, bugüne kadar alınan önlemlerin yeterli olmadığını, ek yardımların bir an önce devreye sokulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.



?Bugüne kadar hayata geçirilen kredi paketleri, kısa çalışma ödeneği, gelir kaybı ve kira desteği gibi tedbirlerin yetersiz olduğunu dile getiren komite temsilcileri, yaşanan istihdam kaybına ve finansal zarara dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan kapatma kararının, 2020 yaz sezonu başında kaldırılması ile bir parça nefes aldıklarını ifade eden sektör meslek komitesi temsilcileri, beklenenden erken sonlanan turizm sezonu sebebiyle yaşanan ekonomik kaybın ne yazık ki telafi edilemediğini belirtti. İyi bir personelin sektör için oldukça önemli olduğunu söyleyen temsilciler, verilen kısa çalışma ödeneğinin ne yazık ki yeterli olmadığını ve personelin asgari düzeyde yaşamını sürdüremediğini, bu da farklı sektörlerde iş arayışlarına sebep olduğunu ifade etti. Bu nedenle en kısa sürede belirlenen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinin sektörün ayakta kalabilmesi için hayati bir öneme sahip olduğunu ekledi.



9. meslek komitesinin sektörün diğer temsilcileri ve işletme sahipleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde aldığı notlar arasında; özellikle kapalı kalınan süre boyunca işletmelerin Bağkur ve SGK ödemelerinin, ecrimisil, stopaj ve işgaliye bedellerinin, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb. faturalar üzerindeki vergilerin 2021 ilk 6 ayı için alınmaması, kapalı olan veya paket servise geçen işletmeler için 2020 yılında Belediyeler tarafından alınan eğlence vergisi ve katı atık bedellerinin 2021 yılını da kapsaması ve 2020 yılında ödenen TAPDK harcının 2021 yılında da geçerli olması ilk sıralarda yer alıyor. İşletmelerin üstünde bulunan finansal borç yükünün hafifletilmesi için alınan bu tedbir önerilerine ek olarak ise; kapalı olan işletmelere bir önceki yıl beyan ettikleri ciro üzerinden hibe veya kredi puanlarına bakılmaksızın faizsiz kredi desteği verilmesi, kapalı işletmeler için yıllık kira beyannamesi üzerinden kira desteği verilmesi, kapalı işletmelere KGF ve diğer krediler için kapalı kaldıkları süre boyunca faizsiz öteleme imkanı getirilmesi, kira ve gelir kaybı desteğinin tüzel kişilere de sağlanması talep edilen diğer destekler arasında sıralanıyor. Ayrıca, 2020 yılında tamamen kapalı olan bar, pub, disko faaliyetlerini yürüten işletmelerden ödemesi zorunlu 2021 yılı Oda aidatlarının alınmaması da finansal taleplerin içinde bulunuyor. Bu yardımların sektörün ekonomik dar boğazdan çıkmasına bir nebze de olsa yardımcı olması bekleniyor.



?Pandemi sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Hayat Eve Sığar” uygulamasına bağlı olarak hayata geçirilen HES Kodu’nun özellikle ulaşım ve konaklama sektöründe sıklıkla uygulanmaya başlamasını örnek gösteren komite temsilcileri, aynı uygulamanın yeme içme ve eğlence mekanlarında da kullanılabileceğini belirtti. Özellikle sektörün faaliyete bir an önce başlamasının gerekliliğinin altını çizen temsilciler; devlet ve sağlık kuruluşları tarafından uygun görülecek koşulları oluşturan mekanların HES kodu ile oturma düzeninde müşteri kabul edilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Ayrıca, komite temsilcileri 2021 turizm sezonu için hazırlıklara başlayan tüm işletmelerin, eğlence mekanları da dahil olmak üzere saat ve hijyen kurallarına uygun açılmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılması, kapalı işletmelerde, yetişmiş iş gücünün kaybedilmemesi amacıyla belli bir sürenin üzerinde çalışmış olan personellere asgari ücret oranında kısa çalışma ödeneği verilmesinin de personel istihdamına büyük fayda sağlayacağı yönünde ortak görüş bildiriyor.



