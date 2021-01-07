Marmaris Ticaret Odası’ndan, Yicecek İçecek sektörü adına çağrı yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Marmaris Ticaret Odası’ndan, Yicecek İçecek sektörü adına çağrı yapıldı

İHA

Marmaris Ticaret Odası’ndan, Yicecek İçecek sektörü adına çağrı yapıldı

Korona virüs nedeniyle geçtiğimiz Mart ayında kapatılan, salgınla mücadelede alınan tedbirler doğrultusuna ara ara hizmete açılan ya da sadece gelal ve paket servis yapılmasına izin verilen yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan Marmaris Ticaret Odası (MTO) 9. Meslek Komitesi temsilcileri “Sektörün ayakta kalabilmesi için yeni düzenlemeler acilen yapılmalı” mesajı verdi.

?Marmaris Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren yiyecek içecek sektörü temsilcilerinden oluşan 9. Meslek komitesi temsilcileri, geçtiğimiz gün bir araya gelerek sektörün genel durumunu değerlendirdi. 9. Meslek Komitesi Başkanı Mustafa Öktem, MTO Yönetim Kurulu Başkanı ve 9. Meslek Komitesi Üyesi S. Mutlu Ayhan, komite üyeleri Abdullah Paksoy, Gülce Civelek ve Genel Sekreter Taşkın Baykara’nın yer aldığı toplantıda, pandemi döneminde uzun süre kapalı kalan ya da sadece gelal ve paket servise izin verilen sektörün, kısa süre sonra ayakta duramayacak hale geleceğini belirtti. Sektöre bağlı pek çok tedarikçi firmanın da aynı şekilde bu kısıtlamalar ve yasaklar sebebiyle mağduriyet yaşadığının altını çizen komite temsilcileri, bugüne kadar alınan önlemlerin yeterli olmadığını, ek yardımların bir an önce devreye sokulmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

?Bugüne kadar hayata geçirilen kredi paketleri, kısa çalışma ödeneği, gelir kaybı ve kira desteği gibi tedbirlerin yetersiz olduğunu dile getiren komite temsilcileri, yaşanan istihdam kaybına ve finansal zarara dikkatleri çekti. Geçtiğimiz yıl Mart ayında başlayan kapatma kararının, 2020 yaz sezonu başında kaldırılması ile bir parça nefes aldıklarını ifade eden sektör meslek komitesi temsilcileri, beklenenden erken sonlanan turizm sezonu sebebiyle yaşanan ekonomik kaybın ne yazık ki telafi edilemediğini belirtti. İyi bir personelin sektör için oldukça önemli olduğunu söyleyen temsilciler, verilen kısa çalışma ödeneğinin ne yazık ki yeterli olmadığını ve personelin asgari düzeyde yaşamını sürdüremediğini, bu da farklı sektörlerde iş arayışlarına sebep olduğunu ifade etti. Bu nedenle en kısa sürede belirlenen çözüm önerilerinin hayata geçirilmesinin sektörün ayakta kalabilmesi için hayati bir öneme sahip olduğunu ekledi.

9. meslek komitesinin sektörün diğer temsilcileri ve işletme sahipleri ile yaptığı görüşmeler neticesinde aldığı notlar arasında; özellikle kapalı kalınan süre boyunca işletmelerin Bağkur ve SGK ödemelerinin, ecrimisil, stopaj ve işgaliye bedellerinin, elektrik, su, doğalgaz, telefon, internet vb. faturalar üzerindeki vergilerin 2021 ilk 6 ayı için alınmaması, kapalı olan veya paket servise geçen işletmeler için 2020 yılında Belediyeler tarafından alınan eğlence vergisi ve katı atık bedellerinin 2021 yılını da kapsaması ve 2020 yılında ödenen TAPDK harcının 2021 yılında da geçerli olması ilk sıralarda yer alıyor. İşletmelerin üstünde bulunan finansal borç yükünün hafifletilmesi için alınan bu tedbir önerilerine ek olarak ise; kapalı olan işletmelere bir önceki yıl beyan ettikleri ciro üzerinden hibe veya kredi puanlarına bakılmaksızın faizsiz kredi desteği verilmesi, kapalı işletmeler için yıllık kira beyannamesi üzerinden kira desteği verilmesi, kapalı işletmelere KGF ve diğer krediler için kapalı kaldıkları süre boyunca faizsiz öteleme imkanı getirilmesi, kira ve gelir kaybı desteğinin tüzel kişilere de sağlanması talep edilen diğer destekler arasında sıralanıyor. Ayrıca, 2020 yılında tamamen kapalı olan bar, pub, disko faaliyetlerini yürüten işletmelerden ödemesi zorunlu 2021 yılı Oda aidatlarının alınmaması da finansal taleplerin içinde bulunuyor. Bu yardımların sektörün ekonomik dar boğazdan çıkmasına bir nebze de olsa yardımcı olması bekleniyor.

?Pandemi sonrası Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan “Hayat Eve Sığar” uygulamasına bağlı olarak hayata geçirilen HES Kodu’nun özellikle ulaşım ve konaklama sektöründe sıklıkla uygulanmaya başlamasını örnek gösteren komite temsilcileri, aynı uygulamanın yeme içme ve eğlence mekanlarında da kullanılabileceğini belirtti. Özellikle sektörün faaliyete bir an önce başlamasının gerekliliğinin altını çizen temsilciler; devlet ve sağlık kuruluşları tarafından uygun görülecek koşulları oluşturan mekanların HES kodu ile oturma düzeninde müşteri kabul edilmesini sağlayacak düzenlemelerin hayata geçirilmesini talep ediyor. Ayrıca, komite temsilcileri 2021 turizm sezonu için hazırlıklara başlayan tüm işletmelerin, eğlence mekanları da dahil olmak üzere saat ve hijyen kurallarına uygun açılmasını sağlayacak düzenlemelerin bir an önce yapılması, kapalı işletmelerde, yetişmiş iş gücünün kaybedilmemesi amacıyla belli bir sürenin üzerinde çalışmış olan personellere asgari ücret oranında kısa çalışma ödeneği verilmesinin de personel istihdamına büyük fayda sağlayacağı yönünde ortak görüş bildiriyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. markasını aldı
YEREL HABERLER Bankacıydı zeytinyağı üreticisi oldu, Milas'ın 63. ...
70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat destekli operasyon ile yakalandı
YEREL HABERLER 70 ayrı suç kaydı bulunan şahıs, Özel Harekat ...
Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan meyve yüklü kamyon şarampole devrildi: ...
Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı
Bodrumspor - Turgutluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Turgutluspor (EK FOTOĞRAFLAR)
Muğlaspor - Alanya Kestelspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Muğlaspor - Alanya Kestelspor (FOTOĞRAFLAR)
Muğlaspor - Alanya Kestelspor: 0-1
YEREL HABERLER Muğlaspor - Alanya Kestelspor: 0-1
Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği-YENİDEN
YEREL HABERLER Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma ...
Bodrumspor - Turgutluspor: 4-1
YEREL HABERLER Bodrumspor - Turgutluspor: 4-1
Bodrumspor - Turgutluspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Bodrumspor - Turgutluspor (FOTOĞRAFLAR)
Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
Büyükşehir ve GEKA’dan çevreci proje için imzalar atıldı Muğla Büyükşehir Belediyesi ve GEKA Bağ-Bahçe-Sera Atıklarının Kompostlaştırılması Ve Geri Kazanım Tesisi İçin Fizibilite Hazırlanması için imzaları attı.
YEREL HABERLER Büyükşehir ve GEKA’dan çevreci proje için imzalar ...
Büyükşehir İtfaiyesi 2020’de 3 Bin 772 olaya müdahale etti Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi 2020 yılında ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını olmak üzere toplam 3 bin 772 olaya müdahale etti.
YEREL HABERLER Büyükşehir İtfaiyesi 2020’de 3 Bin 772 olaya müdahale ...
Akif İnan vefatının 21’inci yılında anılıyor Eğitim Bir-Sen Muğla Şube Başkanı Önder Uçak, sendikanın kurucu Genel Başkanı Akif İnan’ın vefatının 21’inci yılı nedeniyle mesaj yayınladı.
YEREL HABERLER Akif İnan vefatının 21’inci yılında anılıyor Eğitim ...
Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği
YEREL HABERLER Kayalığa düşen iş insanı için kurtarma seferberliği
Kurusıkı tabancaları yivli namlu yaparken yakalandılar Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde kuru sıkı tabancaları yivli tabanca yaptırmak isteyen ve yapan şahıslar tabanca ve tüfekler ile birlikte yakalandı.
YEREL HABERLER Kurusıkı tabancaları yivli namlu yaparken ...
Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri 2020'de 51 operasyon gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri ...
Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk edildi Yedi emin otoparkı araç çöplüğüne döndü
YEREL HABERLER Binlerce motosiklet, yüzlerce tekne çürümeye terk ...
Fethiye’de kural tanımayanlar güvenlik kameraları ile belirleniyor
YEREL HABERLER Fethiye’de kural tanımayanlar güvenlik kameraları ile ...
Marmaris Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi'nde yeni düzenleme yapıldı
YEREL HABERLER Marmaris Devlet Hastanesi Hemodiyaliz Servisi'nde ...
Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte kurtarıldı Ünlü iş adamını kurtarmak için 30 kişilik ekip seferber oldu
YEREL HABERLER Ünlü iş adamı kayalıklardan düştü, 8 saatte ...
Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar açtı
YEREL HABERLER Datça'da baharın müjdecisi olarak bilinen anemonlar ...
Menteşe Belediyesinden kiracılarına indirim Menteşe Belediyesi pandemi döneminde kiracısı olan 344 kiracıya indirim yaparken, kapalı olan 63 işyerinde kapalı oldukları döneme ait kira almayacak.
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesinden kiracılarına indirim Menteşe ...
34 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER 34 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X