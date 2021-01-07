İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu sevkiyatına 5 gözaltı

Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonda arama yapılan 2 otomobilde toplam 1 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyu kendilerine aile süsü vererek, İstanbul'dan getiren 5 şüpheli gözaltına alındı.
Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bodrum'a uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, ilk olarak şüphelilerin kullandıkları otomobillerin plakalarını tespit etti. Söz konusu 2 otomobil, dün akşam ilçe merkezi girişindeki Yokuşbaşı Mahallesi'nde durduruldu. Arama yapılan otomobillerde toplam 1 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi.
Otomobillerde bulunan B.Y. ,A.G , Y.G., M.E. ve V.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin, yakalanmamak için kendilerine aile görünümü verdikleri belirlendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ
2021-01-07 11:29:52
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