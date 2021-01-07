Bodrumspor şahlandı

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Ege derbisinde zirve mücadelesi veren Turgutluspor'u evinde 4-1 yenen Bodrumspor müthiş bir çıkış yakaladı. Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde son 11 maçta sadece 1 yenilgi alan yeşil-beyazlılar, düşme hattından gelip Play-Off yarışına ortak oldu. Bu süreçte sadece Kırşehir Belediyespor'a 3-0 kaybeden Ege ekibi, Sakaryaspor, Karacabey Belediyespor, Mamak FK, Pendikspor, Baybur İl Özel İdare, Karabükspor ve Turgutluspor'u yendi.

Sivas Belediyespor, Elazığspor ve Serik Belediyespor'la berabere kalan Bodrumspor, 29 puanla ilk devreyi 7'nci sırada tamamladı. Play-Off'a göz kırpan Bodrumspor'da Tahsin Tam çıkışlarının ikinci yarıda da süreceğini dile getirdi. İyi bir kamp dönemi geçireceklerini ifade eden Tam, "Oyuncularımı kutluyorum. Zorlu bir ilk yarı geçirdik. Kritik maçları kazanmasını bildik. İkinci devrede de kaldığımız yerden devam edip takımımızı hak ettiği yere getireceğiz" açıklamasını yaptı.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-01-07 11:40:45



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