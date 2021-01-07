Atık Pil topladılar ödülü kazandılar

Taşınabilir Pil Üreticileri Ve İthalatçıları Derneği (TAP) tarafından il genelinde düzenlenen ve sekretaryası Menteşe Belediyesi tarafından yapılan atık pil toplama yarışmasında, Menteşe TOKİ Şehit Jandarma Yarbay Alim Yılmaz Ortaokulu 267 kilogram pil toplayarak ikinci oldu.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Okul Müdürü Güven Özgül’e ikincilik ödüllerini belediye binasında takdim etti.

Ödül teslimi sırasında Okul Müdürü Güven Özgül’ü ve atık pil toplayan öğrencileri tebrik eden Başkan Gümüş, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların genç yaşta çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmeleri bizler için çok önemli. Özellikle geri dönüştürülebilir atıklar ile ilgili çocuklarımızın genç yaşta bilinçli olmasını sağlamalıyız. Bu nedenle çeşitli etkinlikler düzenlemeye, düzenlenen etkinliklerin paydaşı olmaya devam ediyoruz. Çevre, korumamız gereken en büyük en önemli değerimizdir. Atık piller kontrolsüzce doğaya bırakıldığında içerisindeki kimyasal maddeler nedeniyle çevreyi kirletiyor, toprağa ve suya çok zarar veriyor. Bu nedenle atık pillerin çöpe atılmaması geri dönüşüme kazandırılması çok önemli. Bu çevre hassasiyetine sahip olan tüm çocuklarımıza teşekkür ediyor, başarıları için onları kutluyorum.” dedi.

Başkan Gümüş konuşmasının ardından Okul Müdürü Güven Özgül’e yarışmanın ikincilik ödülü olan spor malzemeleri setini takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.