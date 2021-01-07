Seydikemer’de içme suyu sorunları çözülüyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi’nde yer alan içme suyu hatlarının çaplarının yetersiz olması ve bölgede su kesintileri yaşanması nedeniyle 1300 metrelik hattı yeniledi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi içme suyu problemlerinin çözümü ve kesintisiz içme suyu sağlamak adına yürüttüğü çalışmalara İl genelinde devam ediyor. Son olarak Seydikemer ilçesi Bağlıağaç Mahallesi’nde artan nüfus nedeniyle bölgeyi beslemekte çapları yetersiz kalan içme suyu hatlarının yenileme çalışması tamamlandı. MUSKİ ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucunda 1300 metrelik içme suyu hatları yenilenirken içme suyu deposunda da tadilat çalışması yapıldı. Ayrıca içme suyu kaynağının toplandığı bölgede de çalışma yapan ekipler kaynağın toplandığı eski yapıyı kaldırıp yerine modern bir maslak yaptı. Böylelikle Mahalleye yıllarca bölgeye hizmet edebilecek kesintisiz ve sağlıklı su sağlayacak içme suyu çalışması hizmeti sunuldu. Ayrıca çalışma sonucunda mahallede çapların yetersiz kalması nedeniyle oluşan arızalardan kaynaklı su kesintilerinin önüne geçildi.

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