Fethiye’de sahte alkol üreten bir kişi tutuklandı

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde sahte alkol ürettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fethiye’de içtiği alkolün etkisiyle görme kaybı yaşayan Ş.H.G (56) sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ş.H.G'nin el yapımı rakı nedeniyle görme kaybı yaşadığının belirlenmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmanın ardından Ö.O.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Görme yetisini kaybeden Ş.H.G' nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, ilçede 4 Ocak'ta sahte içkiden zehirlenen 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan Ö.O.B, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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