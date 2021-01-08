Menteşe Belediye Başkanı Gümüş’ten ‘Çalışan Gazeteciler’ günü mesajı Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, her yıl 10 Ocak’ta kutlanan ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Mesajında, gazeteciliğin halkın haber alma ve bilgi edinme hakkına, ülkenin barış, huzur ve güven ortamının güçlenmesine katkı sağlayan en önemli meslek grubu olduğuna değinen Başkan Gümüş, tarafsız bir şekilde, zor şartlarda, özveriyle görev yapan basın çalışanlarının mesleki sorumlulukları gereği hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Gazetecinin temel görevinin etik ve ahlaki kıstaslara uyarak toplumu doğru bilgilendirmek olduğuna dikkati çeken Başkan Gümüş, “Medya özgürlüğü, çağdaş ve demokratik toplumların en önemli şartlarından biridir. Güçlü demokrasi, tarafsız basın ile mümkün olur. Günümüzde özgür basın var demek maalesef ki çok zordur. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ‘Gazeteciler, gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdır’ diyerek basın özgürlüğünden dem vurmuş ve bu mesleğin önemine vurgu yapmıştır. Bu bağlamda; vatandaşların doğru haber almasını sağlamak için çalışan tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, saygılarımı sunuyorum” dedi.

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