Muhtar, hayırseverlerden topladığı bisikletleri çocuklara dağıtıyor

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bisikleti olmayan bir çocuğun yardım istemesi üzerine geçen yıl azalarıyla birlikte 'Bisikletsiz Çocuk Kalmasın' projesini hayata geçirilerek, Menteşeoğlu Mahalle Muhtarı Ramazan Küçük hayırseverlerden topladığı ve tamirini yaptırdığı 20 bisikleti maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına dağıttı.

Mahalledeki maddi durumu iyi olmayan aileleri belirleyen Muhtar Küçük, hayırseverlerden ve çocukları büyüyen ailelerden kullanmadıkları bisikletleri topladı. Küçük, kendi imkanları ile tamir ettirdiği 25 bisikleti, Şehit Orçun Munyas İlkokulu bahçesinde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ev azaları ile birlikte ihtiyacı olan çocuklara dağıttı. Proje ile ilgili gazetecilere açıklama yapan Küçük, kampanya kapsamında daha önce de çocuklara 40 bisiklet ulaştırdığını söyledi.

Hayırseverlerin verdiği bisikletleri tamircide yaptırdığını anlatan Küçük, "Çocuklarımız bisiklet mutluluğunu yaşasın istiyorum. Biz küçükken imkansızlıklar nedeniyle bisikletimiz yoktu. Şimdi çocuklar bu mutluluğu yaşasın istiyorum. Bu kampanyayı devam ettireceğiz" dedi.

Etkinliğe katılan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ise Fethiyelilerin duyarlı davranışının kendisini çok mutlu ettiğini, bu gibi etkinliklerin 41 mahallede de uygulanması gerektiğini kaydetti. İlk kez bisiklet sahibi olan Melih Kurt, çok mutlu olduğunu ifade etti.



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