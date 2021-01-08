Vahşi depolama alanları ağaçlandırılıyor Muğla genelinde bugüne kadar 17 futbol sahası büyüklüğündeki Bin 88 bin 773 metrekare vahşi depolama alanı rehabilite edilirken, bu alanlara Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 bin 550 ağaç dikildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi il genelinde vahşi depolama alanları rehabilitasyonlarına devam ediyor. Milas, Menteşe gibi modern katı atık düzenli depolama tesislerini Muğla’ya kazandıran Büyükşehir Belediyesi vahşi depolama alanları olarak kullanılan alanları da gerekli çalışmaları yaparak doğaya kazandırıyor. Bugüne kadar il genelinde 188 bin 773 metrekare alanı rehabilite eden Büyükşehir Belediyesi 549 bin 919 metrekare alanda rehabilite çalışmalarına devam ediyor. Tüm çalışmalar tamamlandığında 104 futbol sahası büyüklüğünde alan doğaya kazandırılmış olacak.

Çevreye yaptığı yatırımlar ve projelerle dikkat çeken Muğla Büyükşehir Belediyesi Bodrum Mumcular’da 25 bin 180 metrekare, Milas’ta 89 bin 971 metrekare, Menteşe’de 55 bin metrekare, Güllük’te 18 bin 622 metrekare vahşi depolama alanında rehabilitasyon çalışmalarını tamamladı. Bu alanlara 4550 ağaç dikerek doğaya kazandıran Büyükşehir Belediyesi Bodrum Torba’da 253 bin 603, Dereköy(Peksimet) 152 bin 014, Gündoğan’da 62 bin 084, Yatağan’da 71 bin 095, Kavaklıdere’de 11 bin 123 metrekare alanda rehabilite çalışmalarına devam ediyor.

Çevreye yapılan yatırımın geleceğe yapılan bir yatırım olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın mavisine, yeşiline yatırım yapmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Gürün; “Doğası, tarihi dokusu, eşsiz kıyıları ile Muğlamız ülkemizin ve dünyanın en özel şehirlerinden. Yüzde 68 orman varlığı ile yeşilin, 1480 km kıyı şeridi ve eşsiz koyları ile de mavinin her tonunu sergileyen Muğlamızda çevremizi korumak ve gelecek nesillere korunmuş bir şehir bırakmak için projeler üretiyor, yatırımlar yapıyoruz. Katı Atık Düzenli depolama tesisleri, hafriyat alanları, geri dönüşüm tesisi, kıyılardan teknelerle atık toplama ve vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu hizmetlerini hayata geçirdik. Vahşi depolama alanlarının Büyükşehir Belediyemize devri sonrası rehabilitasyon çalışmalarını başlattık. Bu alanları tekrar doğaya kazandırıyor, çevre kirliliğinin, özellikle çöplük yangınlarının önüne geçiyoruz. Bu alanları ağaçlandırma çalışmalarımız da devam ediyor” dedi.

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