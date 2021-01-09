Sakar Rampası'nda etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşattı

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Muğla'da dün başlayan sağanak yağışın ardından bugün 10 kilometrelik Sakartepe rampasında oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı.



Muğla’nın KızılağaçAkyaka kavşağı arasındaki Sakartepe rampasında sis etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 1015 metreye kadar düştü. 10 kilometrelik Sakartepe rampasında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiği yaşanmazken, rampada izin belgesi olan araçlar sis nedeniyle ulaşımda zor anlar yaşadı.



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