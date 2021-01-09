ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 78 - Pınar Karşıyaka: 86

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ING Basketbol Süper Ligi: Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, Pınar Karşıyaka maçı Pınar Karşıyaka'nın 7886 galibiyeti ile sonuçlandı.



Salon: Beşkaza

Hakemler: Mehmet Keseratar xx, Mehmet Şahin xx, Ziya Özorhon xx



Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz xx 1, Erdem İlter x 4, Abu xxx 25, Emir Gökalp xx 2, Caner Ercan xx, Barış Hersek x, Mustafa Baştürk x , Polat Kaya xx, Cook xxx 15, Sercan Ergin x, Atkins xxx 12, Frazier xxx 19

Başantrenör: Alkım Ay

Pınar Karşıyaka: James Metecan Birsen xx 2, Morgan xxx 22, Arca Tülüoğlu x, Mahir Ağva 4 xx, Semih Erden xx 5, Onuralp Bitim x , Kennedy xx 3, Taylor xxx 15, Henry xxx 5, M'Baye xxx 18, Yunus Emre Sonsırma xx 12, Nusret Yıldırım x

Başantrenör: Ufuk Sarıca

1. Periyot: 1725 (Pınar Karşıyaka lehine)

Devre: 3751 (Pınar Karşıyaka lehine)

3. Periyot: 6959 (Pınar Karşıyaka lehine)

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