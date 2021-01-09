Bülent Kaya; “2021 yaz sezonundan umutlu”

Bodrumlu turizmciler yaz sezonuna şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Ünlü turizmci Bülent Kaya, 2021 yaz sezonun Bodrum’da çok iyi geçeceğini şimdiden umutlu olduklarını açıkladı.



Bodrum Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya, 2021 yaz sezonunun 2020 sezonundan daha erken başlayacağını belirtti. Geçtiğimiz mart ayından bu yana tüm dünyada görülen Korana virüs (Covid19) salgınının insan sağlığının yanı sıra ekonomik olarak da birçok sektörü olumsuz etkilediğini ifade eden Bülent Kaya; “Pandemi kısıtlamalarının biraz gevşetilmesiyle birlikte büyük şehirlerde yaşayan insanların, turistik bölgelere akın etmesiyle sezona giriş yaptık. Aslında 2019 sezon sonu itibari ile 2020 için gelen rezervasyon artışları, turizmcileri çok umutlandırmıştı. Ancak pandemiden dolayı artan kısıtlamalar, bu durumu olumsuz yönde etkilese de sezonu iyi kapattık diyebilirim. 2021 sezonu için otel hazırlıklarını şimdiden planlamaya ve uygulamaya başladık. 2021 yaz sezonunun daha iyi geçeceğine, hatta turizm patlaması yaşanacağına inanıyorum" dedi.



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