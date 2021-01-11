Bodrumspor kampa girdi

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

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BODRUM, (DHA) - MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlikle ilk yarıyı Play-Off yarışına ortak olarak tamamlayan Bodrumspor, ikinci devre öncesi Antalya'da kampa girdi. Belek'te 18 Ocak'a kadar kamp yapacak yeşil-beyazlılar, 20 Ocak'tan itibaren antrenmanlarına yeniden Bodrum Yalıçiftlik Tesisleri'nde devam edecek. Bodrumspor, grupta ikinci yarının ilk maçında 27 Ocak Çarşamba günü Etimesgut Belediyespor'u ağırlayacak.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Bodrum BODRUM, (DHA)

2021-01-11 12:03:06



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