Menteşe Belediyesi 110 öğrenciye tablet dağıttı Menteşe Belediyesi ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ kampanyası kapsamında, uzaktan eğitime erişmede sorun yaşayan öğrencilere, ücretsiz tablet dağıtmaya devam ediyor.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Covid19 pandemisi nedeniyle eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan öğrencilere başkanlık binası önünde tabletlerini teslim etti.

Menteşe Belediyesi binası önünde öğrencilere tabletlerini takdim eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun duyurduğu eğitim seferberliği kapsamında, uzaktan eğitim için tableti olmayan çocuklarımıza tablet dağıtmaya devam ediyoruz. Duyarlı vatandaşlarımızın da katkılarıyla, şimdiye kadar 110 çocuğumuza tablet dağıttık. Tablet dağıtımımız devam ediyor. Uzaktan eğitimin devam ettiği bu süreçte, çocuklarımızın uzaktan eğitime erişmede herhangi bir zorluk yaşamaması için çalışıyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların eğitimli, bilinçli, Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan aydın bireyler olarak yetişmeleri için eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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