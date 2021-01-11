MUTTAŞ 2020 yılında 264 Bin 224 yolcu taşıdı Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu MUTTAŞ 2020 yılında Milas-Bodrum ve Dalaman Havalimanlarına 264 bin 224 yolcu taşıdı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olan Muğla’da 31 araçla havaalanı taşımacılığı ile vatandaşlarına hizmet veren Muğla Büyükşehir Belediyesi 2020 yılında MilasBodrum ve Dalaman Havaalanlarından 264 bin 224 yolcu taşıdı.
MUTTAŞ şirketi kurulduğu 2014 yılından bugüne de 3 Milyon 529 bin 568 bin yolcuya hizmet verdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 2020 yılında havaalanı yolcu taşıma sayılarında büyük düşüş yaşanmış 2019 yılında 642 bin 876 olan yolcu taşıma sayısı, 2020 yılında 264 bin 224 yolcuya düştü.
Türkiye’de İstanbul ile birlikte iki havaalanına sahip il olan Muğla’da MUTTAŞ havaalanı taşımacılığında 20142020 yılları arasında MilasBodrum Havaalanı’ndan 2 Milyon 004 bin 246 yolcu, Dalaman Havaalanı’ndan 1 Milyon 525 Bin 322 yolcu taşıdı. 2020 yılında da MilasBodrum Havaalanı’ndan 139 bin 611 yolcu, Dalaman Havaalanı’ndan 124 bin 613 yolcu taşındı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.