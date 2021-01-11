Muğla’ya fırtına uyarısı

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bugün öğle saatlerinden itibaren Muğla genelinde etkili olmaya başlayacak rüzgarın, güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (3974 km/saat) ve zaman zaman hamleli olarak kuvvetli fırtına (7588 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği açıklandı.

Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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