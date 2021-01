Arıcılara revize destekleme tebliğine Birliklerden tepki Tarım ve Orman Bakanlığı’nın arıcılara destekleme tebliğinde yapılan revize değişiklik ile birliklere üye olma şartını ve 30 kovan sınır şartını kaldırması birlikler tarafından tepkiyle karşılandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın 5 Kasım ve 4 Aralık tarihlerinde arıcılara yapılacak teşvikler ile ilgili yayımlanan ‘Birlik üyelik şartı ve 30 kovan şartı’ revize tebliği ile arıcılara yapılacak teşviklerde birlik üyesi olma ve 30 kovan şartını ortadan kaldırması Türkiye genelindeki Birliklerden tepki gördü.

“Etki alanımız daraltılmaya çalışılıyor”

Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, Tarım ve Orman Bakanlığı ile bugüne kadar arıcıların lehine çok iyi çalışmalar ve projeler yürüttüklerini, desteklemelerden her arıcının yararlanması konusunda hem fikir olduklarını belirterek, “Dünya arıcılığına entegre eden, Dünya’nın sayılı Birlikleri arasına giren Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği; 30 kovan sayısından daha az koloniye sahip arıcıların da desteklemeden yararlandırılması öne sürülerek etki alanı ve düzeyi daraltılmaya çalışılmaktadır. 5 Kasım 2020 ve 4 Aralık 2020 tarihlerinde yayımlanan kararname ve tebliğ, 3031 Aralık 2020 tarihlerinde revize edilerek arılı kovan destekleme ödemesi için “Birlik Üyelik Şartı ve 30 kovan alt sınırı” kaldırılmıştır. Her sene yeniden düzenlenen ve yayımlanan kararname ve tebliğ ile bu seneki uygulama bu yönde yapılacaktır” dedi.

“79 ilde 72 bin üyesi bulunan STK’yız”

Ülkemizin 8 milyon arılı kovan, 114 bin ton bal üretimi ile Dünya’ da ikinci sırada yer aldığını belirten Şahin, “Bu kadar önemli ve gelişmekte olan sektörün önünün açılması ve kurumsal bir muhatabının olması amacıyla 10 Mart 2001 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 4631 sayılı “Hayvan Islah Kanununa” istinaden 2003 yılında Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB) kuruluşunu tamamlamıştır. 79 ilde toplam 72 bin 048 üye ile Türkiye’de arı ve arıcıların temsil edildiği ve faaliyetlerini sürdüren en büyük ve önemli bir sivil toplum örgütüdür. Arı Yetiştiricileri Birliği, Bakanlık tarafından arıcıların örgütlenmesi ve çağdaş dünya arıcılığına uyum sağlaması, arıcıların bilgi ve teknik, üretimde verimliliğin artırılması için desteklemiş ve desteklenmekte olan bir kuruluştur. Yine bu süreçte tüm arıcılar, 2009 yılından bu yana TAB ile Tarım ve Orman Bakanlığının ortak programı olan Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlıdır. Ayrıca TAB, ilgili bakanlıklar ve üniversiteler ile birlikte çalışıp, ortak projeler yürütmeyi ilke edinmiştir.

Ülkesel arıcılık politikaları; Bakanlık ve TAB öncülüğünde, kamu, üniversiteler ve sektör paydaşlarının iş birliği ile belirlenmektedir. Özellikle son yıllarda arı ıslahı, toplu varroa mücadelesi, sözleşmeli arıcılık, Tarsim ve birçok konudaki çalışmaları her türlü takdirin üzerindedir. Birlikler kurulduğu günden bugüne değin pek çok başarılı çalışmaya imza atmış ve kısa zamanda Türk tarımı içerisindeki yerini pekiştirmiştir. Bu durumun en önemli göstergesi de Dünya Arıcılar Birliğinin organizasyonu olan 45. Apimondia Kongresi 2017 yılında İstanbul’da organize edilmiş ve ülkemizi çok iyi seviyede temsil ederek dünya çapında ses getirmiş olmasıdır. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği (TAB); Türkiye’nin arılarını bölge bölge ıslah ederken, Türkiye’nin ballarının kimliklerini de çıkararak, hem ulusal kodekste yer almasını hem de uluslararası arenada tanıtılmasını sağlamaktadır. Bu gaye ve amaç içerisinde, Uluslararası Standartlar Organizasyonu (ISO) ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile iş birliği projeleri de yürütmektedir. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanının bizzat lansmanını yaptığı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) hususunda, örgütlenmenin en güzel örneğini TAB göstermiştir. Bakanlığımız bünyesinde DİTAP Sistemine Birliklerin dahil olması hususunda çalışma başlamasıyla beraber, Birliklerimiz 1 hafta içerisinde sisteme kaydedilmiş ve iller bazında duyurular başlatılmıştır. Birliklerle beraber DİTAP kısa sürede amacına ulaşacaktır. DİTAP sayesinde arıcılarımızın balının pazarlanmasına katkı anlamında en hızlı çalışmayı da TAB gerçekleştirecektir” dedi.

“Arı konaklama alanlarına ihtiyaç var”

Şahin, ülke arıcılığını 19 yıldır uluslararası arenaya taşıyan, Dünya arıcılığına entegre eden, Dünya’nın sayılı Birlikleri arasına giren Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği; 30 kovan sayısından daha az koloniye sahip arıcıların da desteklemeden yararlandırılması öne sürülerek etki alanı ve düzeyi daraltılmaya çalışıldığını söyledi. Şahin, “5 Kasım 2020 ve 4 Aralık 2020 tarihlerinde yayımlanan kararname ve tebliğ, 3031 Aralık 2020 tarihlerinde revize edilerek arılı kovan destekleme ödemesi için “Birlik Üyelik Şartı ve 30 kovan alt sınırı” kaldırılmıştır. Her sene yeniden düzenlenen ve yayımlanan kararname ve tebliğ ile bu seneki uygulama bu yönde yapılacaktır. Bir kez daha belirtmek isteriz ki ülke arıcılığının sahada birçok sorunu vardır. Sorunların çözümünde güçlü Birlik yapısının etkili olacağı bilinen bir gerçektir. TAB’ın da bütün bu sorunlara çözüm önerileri ve iradesi vardır. Piyasa koşullarında mağdur edilen arıcılarımız sorunlarına çözüm beklemektedir. Günümüzde arılıktan sofraya ulaşan balın yolculuğu için lisanslı depoculuk elzem bir görevdir. Balmumu, polen, arı sütü, propolis vb. arı ürünleri kodeks tanımlaması gerekmektedir. Ayrıca Arı konaklama alanlarına ihtiyaç vardır. Arı konaklama noktaları çalışmaları tamamlanmalıdır. Kıraç araziler ballı bitkilerle buluşturulmalıdır. Bu bağlamda arı sayesinde bitkilerde tozlaşmanın önemi kavranmalı ve arıcılarımız için bir gelir kapısı haline getirilmelidir. Arıcılığın bilgi ve teknik bakımından geliştirilmesi amacı ile bilimsel eğitimöğretime önem verilmelidir” dedi.

“Sektör yararına kararlar alınmasını bekliyoruz”

AB başta olmak üzere gelişmiş ülkelerde TAB benzeri birlikler devlet himayesinde desteklenirken, ülkemizde çıkarılan son tebliğ ile Birliklerin işlevsiz hale getirilmeye çalışılmasının düşündürücü olduğunu belirten Şahin, “Yaşanan olumsuzluğa rağmen devlet aklının bir an evvel harekete geçerek bundan sonraki süreçte bu hatanın düzeltmesi ve gelecekte sektör yararına kararların alınmasını beklemekteyiz. Arıcılık sektöründe yaşanan sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması, Ülke arıcılığımızın Dünyada hak ettiği yerini bulabilmesi için de son derece önemlidir. Tüm bu sorunların çözümünün başında Örgütlenme gelmektedir. Bu bağlamda sivil toplum örgütlerinin temel görevi sektörün paydaşlarını bir araya getirmek ve kurumlar nezdinde temsil etmektir. Bugün Arı Yetiştiricileri Birliği altında örgütlenen arıcılar tüm kamu kurum ve kuruluşlarında temsil edilmekte, sorunları ve çözüm önerileri dile getirilmekte; uluslararası, ülke ve il düzeyinde bir araya gelebilecekleri organizasyonlar yapılmakta, arıcı kimliği üzerinden ortak paydalar oluşturulmaktadır. Meslek kültür ve bilincinin gelişmesine katkı sağlayan Birlik yapılanması sayesinde yasal ve ahlaki zeminde, kimseyi mağdur etmeden sorunların çözümüne katkı sağlanmaktadır. Bundan sonraki süreçte de Birliğimiz bu ilkeli tavrından ödün vermeden yoluna devam edecektir. Sonuç olarak, çıkan son kararname ve tebliğdeki 30 kovandan daha az sayıda koloniye sahip arıcıların desteklenmesine karşı bir anlayışımız yoktur. TAB; Ülkemizdeki tüm arıcıların desteklemelerden yararlanmasını faydalı bulmaktadır. Ancak, arıcılarımız Birlikler bünyesinde gerek aday üye gerekse asil üye olarak bulunmaları ve Birlik çatısı altında birleştirilerek desteklenmesi ülkemiz arıcılığının yararına olacağını ifade etmek istiyoruz” dedi.

