Seydiler Kilimi’nin üretim ve tanıtımının arttırılmasında yeni işbirliği

Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası (FTSO) ile Seydikemer Ziraat Odası arasında Seydiler Kilimi’nin üretim ve tanıtımının arttırılması konusunda işbirliği protokolü imzalandı.

FTSO tarafından 2019 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan Coğrafi İşaret Tescil belgesi alınan, Seydiler Kilimi’nin üretim ve tanıtımının arttırılması için yeni işbirliğine gidildi. FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı ile Seydikemer Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Gümüş arasından imzalanan protokolle, kilimin üretiminin arttırılması ve tanıtılmasında iki odanın birlikte çalışması kararlaştırıldı.

FTSO hizmet binası Meğri Salonu’nda imzalanan protokol kapsamında birlikte çalışacak odalar, Seydiler Kilimi’nin üretiminin yapıldığı Seydiler, Atlıdere, Ören ve Seki mahallerinde dokuma yapan kadınlarla görüşecek ve kilimin dokunmasına teşvik edecek. Ayrıca kurumsal çatı altında ürünlerin satışı için tanıtım ve pazarlama imkânları yaratılacak.

Başkan Çıralı; “Sırada ‘Fethiye Tahini’ ve ‘Fethiye Kaya İnciri’ var”

Bütün sivil toplum kuruluşlarıyla dayanışma içinde Fethiye ve Seydikemer’in gelişimine katkı sunmak için çalıştıklarını belirten FTSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Seydikemer Ziraat Odası ile yapılan işbirliğinden ayrıca memnuniyet duyduklarını söyledi. Seydiler Kilimi’ne ilişkin FTSO bünyesinde başlattıkları tanıtım çalışmasının geniş kitlelere ulaştığını ve çok güzel geri dönüşler aldıklarını anlatan Başkan Çıralı, Seydikemer Ziraat Odası ile birlikte bu çalışmaları büyüterek devam ettireceklerini vurguladı. Bir yandan yeni coğrafi işaret tescili çalışmalarını da sürdürdüklerini sözlerine ekleyen Başkan Çıralı, “Coğrafi işaretler yöreye özgü kültürel ve tarımsal ürünlerinin ön plana çıkmasında önemli bir etmen. Biz Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası olarak Coğrafi işaretli ürünlerin bölgeye sağlayacağı katkıları ve bu konuyla ilgili kurumlar arası işbirliklerini oldukça önemsiyoruz. Bugün Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Sayın Muhsin Gümüş ile Coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımının arttırılması ve üretiminin yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak bir protokol imzaladık. Başta Seydiler Kilimi olmak üzere; Coğrafi işaret süreci devam eden Fethiye Tahini ve Fethiye Kaya İnciri’nin daha fazla tanınmasını sağlayacak çalışmalarımız devam edecek” diye konuştu.

Başkan Gümüş, “Bölgenin tüm değerlerine sahip çıkmaya çalışıyoruz.”

Protokole ilişkin konuşan Seydikemer Ziraat Odası Başkanı Muhsin Gümüş ise bölgenin örf ve âdetlerinin yaşatılarak gelecek nesillere aktarılması noktasında Seydiler Kilimi’ne büyük önem verdiklerini söyledi. Seydikemer Ziraat Odası olarak bölgenin tüm değerlerine sahip çıkmaya çalıştıklarını belirten Başkan Gümüş, “Kilim ve benzeri ürünlerimizin üretimini yaygınlaştırarak, kadınlarımızın boş zamanlarını verimli kullanması noktasında elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Üretim ve markalaşma konusunda yeni adımlar attığımız ürünlerimiz de var. Bu konuda Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile işbirliği yapmak bizi mutlu etti” dedi.



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