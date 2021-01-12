Fethiyespor gururlu

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FETHİYE, (DHA) - MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla liderlik koltuğunda tamamlayan Fethiyespor, profesyonel liglerde evinde puan kaptırmayan tek takım oldu.

Türkiye'deki profesyonel liglerdeki 145 takım arasında yalnız Fethiyespor bu sezon iç sahada oynadığı tüm maçları kazandı. Evinde 8'de 8 yapan Fethiye, 23 gol atarken kalesinde yalnız 2 gol gördü. İkinci yarı maratonu öncesi hazırlıklara teknik direktör Mesut Toros yönetiminde tesislerinde başlayacak Fethiye, ara transferde nokta takviyelerle şampiyonluk hedefine ulaşmayı planlıyor.DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye FETHİYE, (DHA)

2021-01-12 12:08:01



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