Emlak danışmanları ve galericiler belgelerini aldı

Milas’ta Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına katılarak başarılı olan emlak danışmanları ve motorlu kara taşıtları alım satım sorumluları galericiler mesleki yeterlilik belgelerini aldı. Mesleki Sınav ve Belgelendirme Sınav Koordinatörü Mehmet Sert, belge almaya hak kazananları öncelikle tebrik ederek, sektörle ilgili açıklamalarda bulundu.



Emlakçılık ve oto alım satım sektöründe yer almak isteyen kişisel ve kurumsal firmaların talep ve başvuruları alınarak gerçekleştirilen Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınavlarına 550 kişi katıldı. Başarılı olanların belgeleri ise sektörün önde gelen isimleri tarafından teslim edildi.



Sınav süreci ile ilgili açıklamalarda bulunan Belgelendirme Sınav Koordinatörü Mehmet Sert, “Dürüst ve şeffaf yönetim anlayışımız, uzun yıllara dayanan mesleki diyaloglarımız ve bizzat sahadaki bulunurluğumuz ile meslektaşlarımızla olan ikili ilişkilerimizle, bu sektörde bulunan veya bu sektöre girecek olanlara mentorluk, koçluk ve danışmanlık yaparak her türlü mesleki sorunlarında yanlarında olduk. Adaylarımızın ve meslektaşlarımızın halkımızın bizlere ve kurumumuza göstermiş oldukları teveccühten ve bize duyulan güvenden dolayı minnettarlığımızı belirterek her adayımıza bizlere referans olmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, bizlerde gerek kurumlarımız gerek kişisel olarak bundan sonra da hep yanınızda var olmaya devam edeceğiz” dedi.



Belge almaya hak kazananlara tavsiyelerde de bulunan Sert, mesleklerin asıl ana sermayesinin doğruluk ve dürüstlük olduğunu ifade ederek, "Siz doğruysanız ve işinizi hakkıyla, layıkıyla düzgün yaparsanız ofisinizin konumunun nerede olduğunu anlamında hiçbir önemi yoktur. Emlak veya otomotiv almak için araştırma yapan müşteriler sizi bulacak ve tüm memnun müşteriler sizin ayrıca işletmenizin tanıtımını yapacak, kişisel ve kurumsal markanızı da ücretsiz olarak pazarlayacaklar. Geçmişten günümüzde ve gelecekte en önemli pazarlama yöntemi ağızdan ağıza pazarlama yöntemidir. Yani işletmenize referansla gelen müşterilerinizdir. Bu yöntemle hem pazarlama bedeli ödemiyorsunuz, böylece hem size ekstra bir maliyet doğurmuyor. Burada tek yapmanız gereken işinizi doğru, düzgün ve layıkıyla ticaretinizi yaparak müşterinizin haklarını korumak ve bunu dengede tutmaktır” dedi.



2021 yılının ilk sınavını Ocak ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladıklarını belirten Sert, “En son sınavı 2020 Aralık ayının son günlerinde gerçekleştirmiştik. Her iki meslekte yönetmeliklerin yürürlüğe girmesi ve yetki belgesi alınmasındaki şartlar gereği zorunlu hale gelen mesleki yeterlilik belgesi sınavlarına yılbaşından beri başvurular var" dedi.



