Başkan Çay, “Artık sona gelindi”

Çarşambadan itibaren kar ve soğuk! O kente kar geliyor!

Menteşe İlçesi Akkaya Mahallesi sınırı içindeki “Küçük Sanayi Sitesi Alanı”nın 1/1000’lik revize uygulama imar planı, Menteşe Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı.

3194 sayılı İmar Kanununda yapılan değişiklik gereği, S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif yönetimi imar planı üzerinde bazı değişikliklerin yapılmasını istedi. Bunun üzerine revize imar planında değişikliğe gidildi.

Geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan plana göre, Küçük Sanayi Sitesi Alanının bulunduğu yere çevre yolu eklendi, sanayi içi yol planlamaları revize edildi ve kullanım bölgelerinin de yerleri değiştirildi.

S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Çay, “Artık Sanayi sitemizin imar planıyla ilgili çalışmalarda sona gelindiği müjdesini verebilirim. Üyelerimizden gelen istekler doğrultusunda, imar planı üzerinde bazı değişiklikler yapılmasını istedik. Bu değişikler uygun görüldü ve revize imar planı geçtiğimiz hafta askıya çıkarıldı. 1 aylık askı sürecinin bitmesinin ardından Ankara’daki TOKİ ile görüşmelerimizi hızlandıracağız. Emeği geçen herkese S.S. Muğla Ata Küçük Sanayi Sitesi yönetimi olarak teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.