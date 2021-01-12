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Milas OSB’ye Güneş Enerjisi Santrali kurulması için karar alındı

İHA

Milas OSB’ye Güneş Enerjisi Santrali kurulması için karar alındı

Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Planlama ve Geliştirme Kurulu 2020 yılı Aralık ayı toplantısı telekonferans yöntemi ile yapıldı. Toplantıda, Milas Organize Sanayi Bölgesi’ne güneş enerjisi santrali kurulmasına karar verildi.

Toplantıda, Korona virüs salgınının ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkiler, il sanayisinin geliştirilmesine yönelik güçlü ve zayıf yönler, mikro ölçekli işletmelerin küçük ve orta ölçeğe geçme sürecinde yaşanan sorunlar, Muğla'da güçlü olan madencilik, yatçılık ve gıda ürünleri sektörlerinin sorunları, iArGe ve Tasarım Merkezlerinin durumu, ihracat ve ithalat durumu, ulusal ve uluslararası teşvikler gibi konular görüşüldü.
Ayrıca toplantıda, Muğla'da faaliyet gösteren firmaların dijitalleşmesi ile ilgili Sanayi ve Teknoloji il Müdürlüğü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Güney Ege Kalkınma Ajansı, Muğla Teknopark A.Ş. Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcilerinden oluşan çalışma grubunun oluşturulmasına, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öncülüğünde diğer paydaşlarla birlikte madencilik sektörünün oluşturulmasına, sorunları hakkında çalışma yapılmasına, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından ilimizde ArGe ve Tasarım Merkezi olabilecek firmalar için fizibilite çalışması yapılmasına, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ticaret ve Sanayi Odaları temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulması ve ArGe ve Tasarım Merkezi kurabilecek firmaların ziyaret edilmesine, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından ArGe ve Tasarım Merkezi kurabilecek firmalar için bilgilendirme ve eğitim programının yapılmasına, Muğla'da ihracatı ve ithalatı yapılan ürünlerle ilgili çalışma yapılmasına, Yat imalat sektörü için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanlığı temsilcilerinden oluşan bir çalışma grubunun oluşturulmasına, Milas Organize Sanayi Bölgesi’ne Güneş Enerjisi Santrali kurulmasına karar verildi.
Toplantıya, Vali Orhan Tavlı, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ahmet Bayramer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Emin Madran, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Temsilcisi Prof. Dr. Selçuk Aktürk, KOSGEB Muğla İl Müdürü Vekili Arif Torun, TSE Muğla Temsilcisi Yeşim Baş, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Muğla Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü H. İlyas Sarıyerli, Muğla Teknopark A.Ş. Genel Müdürü Filiz Öner, Milas Kaymakamı Milas Organize Bölgesi Başkanı Eren Arslan, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Dişçigil, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya, Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Muğla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığı Genel Sekreteri Hamza Bağlı, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Fethiye Şube Başkanı Şaban Arıkan, İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şube Başkanı Halil Bağlı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç ve Muğla Mermerciler Odası Başkanı Mustafa Ercan katıldı.

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